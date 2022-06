Delia Duran cane, per lei e Alex Belli Bella è una di famiglia. E ora è proprio lei a essere protagonista, forse suo malgrado, del nuovo video che ancora una volta accende i riflettori sulla coppia che il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio al GF Vip 6.

In realtà non c’è giorno che non si parli di loro. Recentemente, per esempio, Delia Duran, che è ospite fissa all’Isola dei Famosi, ha accusato Nicolas Vaporidis di essersi rivolto come un cafone a Lory Del Santo, altra naufraga di questa edizione. Accuse sono state ribadite dallo stesso Alex Belli attraverso un tweet.





Delia Duran cane: critiche per la trasformazione

Tornando al cane di Delia Duran, lei e Alex Belli si sono rivolti a un salone dedicato agli amici a quattro zampe per un “makeover” alla piccola Bella e documentato tutto con un video pubblicato sui social (anche quello della cagnolina che sì, ha un suo profilo Instagram). “Allora, amore! Siamo qui nel tuo groomer preferito! Ora ti faremo bellissima!”, annuncia la modella.

La telecamera si avvicina al negozio, la porta si apre e vengono inquadrate Delia Duran e il suo cane Bella. Poi riecco la cagnolina con un fiocco rosa alla zampa e la tinta dello stesso colore sulla coda e dentro alle orecchie. Dunque Bella da tutta bianca è passata ad avere queste due parti del copro colorate di rosa. E Alex Belli: “La mia ragazza è diventata un’orsacchiotta pazzesca! Matta, aiuto! Mamma, che bella codina rosa pazzeschissima! Adesso sì che fa la canguretta. Ma sei diventata una cangurina pazzesca. Con quella codina rosa… Pazzesca…”.

I commenti alla trasformazione del cane di Delia Duran e Alex Belli non sono tardati ad arrivare e come spesso accade i fan si sono divisi. Tra i messaggi positivi e di complimenti dei fan della coppia si leggono infatti anche tante critiche. Come “Continuasse a sponsorizzare i beveroni dimagranti. Mo pure il cane… Giù le mani da Bella, Belli!”, “Ma sono tossici quei colori sul pelo dei cani!! Ma c’era proprio bisogno”.

