“Presentazioni in famiglia”. Dayane Mello fa sul serio: chi è e cosa fa nella vita il nuovo fidanzato Andrea

Dayane Mello è cotta d’amore. Dopo i gravi lutti e l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ sembra aver trovato un momento di estrema serenità, che si è meritata tutto. I suoi fan sono felicissimi di vederla nuovamente felice in compagnia di un uomo, che pare proprio le abbia fatto perdere la testa. Infatti, è arrivata a prendere una decisione importante, che testimonia il suo grande amore nei confronti del partner. E c’è già chi sogna ad occhi aperti, pensando a momenti ancora più importanti in futuro.

Già alcuni giorni fa, con una foto postata sulle stories di Instagram Dayane Mello ha voluto dare un ‘buongiorno’ particolare, seguito da un emoticon con tanti cuoricini. Lei a cavalcioni su quello che a questo punto possiamo tranquillamente considerare il suo nuovo fidanzato. Dayane appare serena, gioiosa, felice accanto al suo uomo. Che sia quello giusto? Forse è presto per dirlo, ma di certo la vacanza da sogno sta proseguendo nel migliore dei modi. Ma andiamo a scoprire di più.

Dayane Mello è ormai unita sentimentalmente ad Andrea Turino e non è più un amore passeggero. Ma ora è andata oltre e si è recata in Campania con la sua dolce metà, precisamente nella città di Caserta. Ha visitato la famosa Reggia e si è gustata dunque la zona, ma soprattutto ha conosciuto la famiglia di lui e la sua suocera. Ha scattato delle foto, pubblicate su Instagram, nelle quali si è immortalata non solo con il giovane ma anche con la mamma di lui, che è stata pure taggata nelle storie.





Ma chi è colui che sta facendo impazzire d’amore Dayane Mello? Andrea Turino è un imprenditore di origini campane che vive appunto a Caserta. Qui lavora insieme a suo padre in un’azienda agricola. Adora tantissimo viaggiare, andare a mare, ha la passione per le barche e lavora anche come deejay. Conosce ed è molto amico con l’ex ‘Uomini e Donne’ Soleil Sorge. Ora il suo cuore batte solamente per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. E le cose sembrano che stiano andando molto bene.

Nel recente passato qualcuno ha messo in discussione il ruolo imprenditoriale di Dayane Mello. E ha fatto riferimento a implicazioni da parte di Mario Balotelli proprio relativamente al progetto di Dayane. Così la modella brasiliana con una serie di storie su Instagram ha risposto in modo molto netto a queste illazioni. “Purtroppo viviamo in una società sessista”, ha affermato con enorme rabbia.