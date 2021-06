Dayane Mello, dove eravamo rimasti? Dopo aver infiammato la Casa del Grande Fratello Vip la modella brasiliana ha vissuto momenti molto difficili. Prima la morte del fratello, poi quella della mamma, Ivone Dos Santos, che si è spenta in un letto di ospedale dopo aver combattuto contro un tumore. Lei stessa ha scritto: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale.

Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro. Lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, chiama le persone che ami”. Adesso, però, Dayane è pronta a mostrare i muscoli e a dimostrare tutto il suo carattere.

Proprio in queste ore Dayane Mello ha lanciato un nuovo progetto imprenditoriale assieme alla sua amica Rosalinda Cannavò: “Penso che sia superfluo continuare a dire quanto tu sia importante per me, ma non potevo scegliere una persona diversa per condividere questo sogno con me. In qualche modo rappresentiamo innumerevoli donne, quelle forti, quelle che si reinventano ogni giorno e che hanno i segni, ma non si lasciano abbattere. Grazie mia Rosalinda, per essere sempre con me, vicina o lontana, saremo sempre noi”.





Qualcuno sul web, però, ha messo in discussione il ruolo imprenditoriale di Dayane Mello. E ha fatto riferimento a implicazioni da parte di Mario Balotelli proprio relativamente al progetto di Dayane. Così la modella brasiliana con una serie di storie su Instagram ha risposto in modo molto netto a queste illazioni. “Purtroppo viviamo in una società sessista – scrive – Una donna bella, intelligente e padrona di sé, agli occhi degli sciovinisti maschi di turno, non è mai arrivata da nessuna parte per i suoi meriti”.

“Ma grazie a Dio – scrive ancora Dayane Mello – questo sta cambiando, le donne stanno dominando e stanno andando molto bene. Lavorare duro e chiudere questa società di ipocrisia”. Parole molte nette. E nel caso non bastassero Dayane fa seguire alle parole anche un gesto inequivocabile: un dito medio. Tutto è nato perché per far nascere l’azienda Dayane si è rivolta all’imprenditore Antony Uberti, amico di Mario Balotelli. Davvero una brutta illazione che, forse, non rende merito all’impegno e alla dedizione di Dayane Mello per il suo progetto imprenditoriale.