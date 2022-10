Bruttissima notizia per Damiano David dei Maneskin. Un lutto molto grave ha colpito la sua famiglia e ovviamente anche lui stesso, il quale ha condiviso una bellissima immagine della persona che purtroppo non c’è più. Inoltre, ha scritto una didascalia strappalacrime che ha commosso migliaia e migliaia di suoi fan. Ha infatti sottolineato il fatto che nel corso della sua vita ha riso tantissimo con lui, ma ora è costretto a salutarlo per sempre e a finire tra le lacrime, dopo questa perdita devastante.

Non sarà facile per Damiano David dei Maneskin superare questo lutto in pochissimo tempo. Si tratta di un addio davvero importante, che segna sempre qualsiasi persona. Una figura molto rilevante, diremmo proprio imprescindibile della sua esistenza, è passata a miglior vita. Gli utenti hanno subito commentato la notizia sotto il suo post, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Condoglianze e messaggi di affetto e vicinanza sono arrivati a iosa e ne continueranno ad arrivare anche nelle prossime ore.

Damiano David dei Maneskin in lutto: morto il nonno

Una terribile comunicazione quella fatta da Damiano David della band dei Maneskin. Un lutto molto duro da assorbire per il frontman del gruppo famoso in tutto il mondo, vincitore nel 2021 sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision Song Contest. Sicuramente anche gli altri componenti dello stesso, che sono suoi grandi amici anche nella vita quotidiana, gli avranno espresso le loro personali condoglianze e faranno di tutto per stargli vicino in questo momento molto complicato della sua vita.

Damiano dei Maneskin ha dovuto dire addio in queste ore al suo adorato nonno. E lo ha fatto anche con queste struggenti parole: “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’. Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”, ha concluso.

Gli ammiratori di Damiano David hanno scritto moltissimi messaggi. Ecco quelli principali: “Mi dispiace così tanto per la tua perdita”, “Lui è e sarà sempre orgoglioso della persona che sei, condoglianze”, “I nonni sono il tesoro della vita, ci dovrebbe essere un paradiso solo per loro”, “Sei tanto forte Damiano, mi dispiace tantissimo”.