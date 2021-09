Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno deciso di non mostrare sui social foto del viso della figlia Nina Speranza. La bambina ha un anno e mezzo e i genitori hanno effettuato questa scelta per tutelarla quanto più possibile. Già lo scorso anno erano stati costretti ad intervenire pesantemente sui social dopo che erano state pubblicate delle foto in cui la bambina si riconosceva.

“Avevamo deciso di evitare a Nina un’esposizione pubblica. Soprattutto avevamo deciso di fare quel che caz** ci andava di fare: da madre, da padre siamo legittimati a fare quello che secondo noi è giusto, idoneo per nostra figlia. Probabilmente sono poco informati su ciò che è giuridicamente corretto e legale e cosa no. Per rispettare la legge il viso di un minore non deve avere due pixelini, ma non deve essere proprio riconoscibile, invece Nina in queste foto lo è”.

Nelle ultime ore Cristina Marino ha rincarato la dose. C’è chi non condivide la sua scelta ed è intervenuta pesantemente per mettere a tacere haters e malelingue: “Questa roba del tormento che non la posto: ma a voi che ve frega? Cosa vi interessa sapere che faccia ha mia figlia? E, soprattutto, se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre: potrò fare quello che va a me?”. La moglie di Luca Argentero ha aggiunto: “Mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini… E se li posti, perché li posti e se non li posti… Credo che uno debba fare quel cavolo che gli pare! Uno su Instagram pubblica quel che gli va di pubblicare, non credete sia The Truman Show, anche se lo sembra”.





Cristina Marino ha poi rivelato il motivo per il quale non vuole mostrare la figlia Nina Speranza sui social network: “Penso che ogni madre debba postare quel che gli pare: io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, non mi va e preferisco tutelarla. Fatevene una ragione! Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia, al momento non è così”.

Luca Argentero e Cristina Marino stanno insieme dal 2014: si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi. Si sono sposati lo scorso mese di giugno a Città della Pieve: un matrimonio super romantico e molto intimo. Con pochi amici selezionati. E una festa all’aperto, nel rispetto delle norme anti Covid. Subito dopo, via alla luna di miele. Una cerimonia civile, davanti al sindaco Fausto Risini. E al termine del breve rito in Municipio, eccoli “fuggire” felici e raggianti in sidecar: lui con vestito da sposo perfetto, lei in bianco di pizzo.