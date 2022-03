“È incinta”. La vip italiana sarà mamma per la seconda volta. 10 mesi fa è nato il suo primogenito

Cristina Chiabotto al settimo cielo. E con lei tutti i suoi innumerevoli fan, che hanno letto una delle notizie più belle che potevano essere riferite sull’ex Miss Italia. La bellissima conduttrice televisiva e showgirl è un po’ lontana dal mondo della televisione da diverso tempo ed era stata lei stessa a rivelare di volere concentrare tutte le sue energie sulla famiglia. Ovviamente non si tratta di una scelta definitiva, ma ciò che è emerso in queste ore ritarderà sicuramente ancora il suo ritorno in tv.

Nei mesi scorsi Cristina Chiabotto era stata criticata dal suo ex Fabio Fulco: “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia. Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro”.

A svelare in anteprima una notizia bomba sul conto di Cristina Chiabotto è stato il settimanale ‘Diva e Donna’, che ha riportato qualche anticipazione sul suo profilo ufficiale Instagram, anche se ovviamente tutti i dettagli sono visibili esclusivamente sul giornale in sé. Da parte sua vige ancora il silenzio, ma siamo certi che pubblicherà qualcosa nei prossimi giorni, anche perché i suoi ammiratori non aspettano altro che complimentarsi direttamente con lei per questo nuovo traguardo.





‘Diva e Donna’ ha quindi annunciato che Cristina Chiabotto è nuovamente incinta. La gravidanza arriva a pochi mesi dalla nascita della primogenita Luce Maria: “Le prime foto di Cristina Chiabotto di nuovo incinta. Aspetta un altro figlio 10 mesi dopo la nascita di Luce Maria”. E a quanto sembra, suo marito Marco Roscio ha appreso la notizia con grande entusiasmo, quindi sono entrambi più che pronti a diventare genitori per la seconda volta. Un momento magico per la fantastica ex Miss Italia.

Cristina Chiabotto si è unita in matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio il 21 settembre del 2019, un anno dopo il fidanzamento. Poi il 7 maggio dell’anno scorso è diventata mamma della piccola Luna Maria. Ha scelto questo nome per la bimba come omaggio alla nonna della showgirl, che amava molto e che purtroppo è deceduta nel 2020 per colpa del coronavirus.