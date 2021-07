Bellissima notizia per il super vip, che diventerà presto zio. L’annuncio è stato fatto dalla futura mamma, che ha pubblicato delle immagini bellissime di lei col pancione in compagnia della sua dolce metà, che diventerà dunque papà. Si tratterà del primo figlio per la coppia. Postata anche una foto in spiaggia in cui hanno scritto sulla sabbia: “Baby is coming”, ovvero “Il bambino è in arrivo”. Quindi, si va sempre più vicino al parto, che ormai sembra veramente decisamente molto vicino stando alle istantanee.

La donna in stato interessante ha anche aggiunto: “Il miracolo della vita, ti stiamo aspettando piccolo”. E il compagno ha voluto invece scrivere: “Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo”. C’è grande attesa per capire quando ci sarà il commento social del personaggio famoso, che è uno dei calciatori più forti del pianeta. Per adesso non ci sono state sue dichiarazioni ufficiali, ma i fan sono certi che nelle prossime ore si farà vivo per fare gli auguri.

Ad essere incinta è Ivana Rodriguez, ovvero la sorella della fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Il futuro padre è invece l’artista Carlos Garcia. Quest’ultimo è un grandissimo amico del campione della Juventus ed è anche lo scultore di Cr7. Tra l’altro la coppia si è formata grazie proprio a Cristiano Ronaldo. Stanno insieme da due anni e adesso sono riusciti a coronare uno dei più grandi sogni della loro vita. L’attesa per la nascita del bebè è sempre più spasmodica per loro.





Si era vociferato di un matrimonio tra Ivana Rodriguez e Carlos Garcia, ma invece sta arrivando prima il figlio. Ovviamente Cristiano Ronaldo, che si sta allenando con la formazione bianconera per prepararsi al meglio per la prossima imminente stagione calcistica, non potrà che essere felicissimo di diventare zio. Lui che ama moltissimo i figli e la famiglia non può che essere soddisfatto di questo lieto evento. Resta adesso solo da comprendere quando il piccolo verrà alla luce del sole. Ma non manca molto.

