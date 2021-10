Incredibile, ma vero. Ancora una volta Cristiano Ronaldo non bada a spese per la sua amata Georgina Rodriguez, che ha ricevuto un regalo da capogiro. Ed è stata lei stessa a pubblicare la foto dell’ennesimo dono avuto dal campione del Manchester United. Ovviamente l’influencer è apparsa decisamente molto felice di tutto questo, non a caso ha commentato così: “Sono senza parole”. Infatti, è veramente difficile dire qualcosa davanti ad un regalo che tanti sognerebbero di avere.

Qualche giorno fa Cristiano Ronaldo ha invece subito un brutto lutto: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Nello scorso week-end, inaspettatamente, è morto un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha regalato. Niente può cancellare il dolore di mio fratello José Semedo e di tutta la famiglia, ma siamo insieme, oggi come sempre, per affrontare questo momento molto difficile. Riposa in pace”.

Prima di raccontarvi tutti i dettagli su questo nuovo clamoroso regalo, c’è da dire che Cristiano Ronaldo si è regalato da solo un oggetto pazzesco. Ha acquistato una nuova automobile, una Bugatti Centodieci, che riceverà il prossimo anno. Il valore della stessa è intorno ai due milioni di euro ed è in grado di raggiungere una velocità di 100 chilometri orari in appena 2,4 secondi. La sua passione per le vetture non lo ha mai abbandonato e sorprenderà anche su questo fronte in futuro.





Cristiano Ronaldo ha quindi donato alla sua compagna Georgina Rodriguez un portagioielli di un famoso marchio. E, udite udite, il costo di questo regalo è pari a 124 mila euro. E pensare che questo portagioielli dovrà poi essere riempito da preziosi che il calciatore comprerà sicuramente nei prossimi mesi. Facile dunque immaginare perché ci sia così tanta gioia da parte della bellissima ragazza. Non può davvero dire nulla su CR7, è probabilmente il miglior fidanzato che avrebbe mai potuto incontrare.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo non hanno ancora compiuto un grande passo, ovvero quello di unirsi in matrimonio. E, riferendosi a questo argomento, l’influencer ha ammesso recentemente: “Non dipende da me, ma lo vorrei”. Quindi, è pronta a sposare il calciatore, ma a quanto sembra la proposta non è ancora arrivata. E dopo questo regalo può darsi che CR7 si stia convincendo a chiederle la mano.