La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata la conferma. E arriva direttamente da Al Bano. Il Leone di Cellino San Marco ha rilasciato infatti diverse interviste in questi giorni. Al quotidiano La Verità ha per esempio smentito la voce di rottura con Loredana Lecciso. Il cantante pugliese ha fatto – forse per l’ennesima volta – chiarezza sulla sua vita sentimentale allontanando così ogni tipo di rumor.

“Grazie a Dio le notizie che mi davano in rotta con mia moglie Loredana Lecciso sono l’ennesima balla, mi è toccato smentire”. Ora, invece, sulle pagine del settimanale Di Più Tv dà la conferma che tanti aspettavano dopo la soffiata del magazine Gente: sì, diventerà ancora nonno. La figlia Cristel Carrisi è incinta per la terza volta.

Al Bano conferma: Cristel Carrisi è incinta. E svela il sesso del bebè e la data del parto

Dunque il cantante pugliese e l’ex moglie Romina Power si apprestano dunque a diventare nonni per la terza volta. Cristel, che è sposata con ’imprenditore di origine cilene Devor Luksic , è infatti già mamma di Kay Tyrone, nato nel 2018, e Cassia Ylenia, arrivata nel 2019. Ma l’aveva detto che non si sarebbe fermata al secondo figlio. E ci ha pensato papà e futuro nonno tris a svelare anche i dettagli di questa nuova gravidanza.





Al Bano, che ovviamente è pazzo di gioia per questo nuovo arrivo in famiglia, ha confidato alla rivista edita da Cairo Editore che la figlia è incinta di un’altra bambina che nascerà a settembre. Questa lieta notizia Al Bano e Romina l’hanno saputa a Pasqua, quando Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic sono rientrati in Italia (la coppia vive a Zagabria, in Croazia, ndr).

“Mia figlia era già in attesa, bellissima”, ha aggiunto nonno Al Bano ricordando il momento in cui è stato messo al corrente della nipotina in arrivo. Il nome che le daranno? Ancora non si sa, ma secondo Di Più Tv Cristel Carrisi potrebbe omaggiare la zia Taryn, recentemente scomparsa. Il primogenito di Cristel ha come secondo nome quello del nonno, il divo di Hollywood Tyrone Power, mentre per la secondogenita ha scelto il nome della sorella maggiore Ylenia. Dunque per la terza potrebbe optare per Taryn, come la sorella di mamma Romina venuta a mancare all’età di 66 anni di leucemia.