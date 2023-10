L‘addio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a tenere banco. Domenica 8 ottobre l’annuncio dell’ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita“, ha sentenziato si Instagram gelando i suoi follower, che poco dopo si sono scagliati contro Alessandro Basciano gridando al ‘‘tradimento”.

“Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”, si leggeva sulla Instagram story pubblicata da Sophie Codegoni. Dopo la notizia bomba è intervenuto anche Alessandro Basciano. Sempre sui social, anche il dj ha voluto dire la sua sull’addio da Sophie Codegoni:

Alessandro Basciano accusato di aver tradito Sophie, Federica risponde

“Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato”. E ancora: “Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”, conclude Alessandro Basciano chiedendo al pubblico di rispettare questo momento “e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.

In queste ore è uscito fuori anche un nome – Federica Ficara – ragazza che secondo il web sarebbe stata l’amante di Alessandro Basciano. La giovane è stata presa di mira dai Basciagoni e invasa di insulti sui direct di Instagram e vista la situazione è intervenuta per smentire il gossip. “Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente”, ha scritto su Instagram.

Federica ha tenuto a precisare che conosce Alessandro Basciano “solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino (migliore amico del dj ed ex vippone del GF Vip 7) ci frequentiamo“. “Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”, ha concluso Federica.