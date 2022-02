Gravissimo lutto per Costanza Caracciolo. La sua famiglia è stata colpita da una perdita devastante, che ha lasciato un vuoto che sarà impossibile colmare. Ed è stata proprio la showgirl e conduttrice televisiva a pubblicare una foto di lei in compagnia di colui che non c’è più e a scrivere un lungo e commosso messaggio di addio. Un dolore davvero tremendo per la moglie dell’ex calciatore Christian Vieri, costretta adesso a proseguire la sua vita senza avere al suo fianco questa preziosissima figura.

Nello scorso mese di ottobre Costanza Caracciolo aveva invece salutato per sempre la sua cagnolina Diva: “Divon Divona, Come ti chiamavi io… Ti ho presa che avevo solo 15 anni… Ti ho desiderata tantissimo e quanto ti abbiamo presa non ti lasciavo mai un attimo. Purtroppo alla fine proprio io ti ho vissuto meno degli altri perché sono andata via a 18 anni. So però che sei stata in buonissima compagnia. Eri rimasta l’unica superstite della tua famiglia, oggi hai raggiunto tutti ma tu sappi che rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Questo lo straziante messaggio delle scorse ore, scritto e pubblicato da Costanza Caracciolo: “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita.. Un grandissimo professionista nel suo lavoro, tutti ti chiamavano ‘il maestro’ e grazie a te un sacco di persone riescono a rivivere i loro momenti magici, grazie alle tue fotografie…Sei stato un marito fantastico, te e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria”.





Quindi, Costanza Caracciolo ha perso il suo amato nonno e ha ancora aggiunto su di lui: “Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti zio, in realtà sei sempre stato un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre. Hai avuto anche la grande fortuna di diventare bisnonno e conoscere le tue piccole pronipoti che ti chiamano sempre nonno Ciccio. Hai vissuto una vita al top, regalavi amore, gioia e sorrisi a tutti. Se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo”.

Infine, Costanza Caracciolo ha detto sull’amato nonno Franco: “Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre. Ps: dicevi sempre che io avevo il tuo naso, si, nonno, abbiamo il naso identico. 🖤”.