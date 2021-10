Bruttissima notizia per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, Costanza Caracciolo, alle prese con un lutto che le ha provocato un dolore immenso. A raccontare tutto è stata la stessa donna attraverso il suo profilo Instagram, dove ha anche pubblicato le immagini di colei che se n’è andata per sempre. Difficile per lei superare e accettare questa perdita, che la accompagnerà per tutta la sua vita. E sono stati tantissimi i follower che hanno commentato sotto il suo posto ricolmo di commozione.

Recentemente polemiche sono nate dopo una foto di lei e Bobo Vieri. Tutto è nato da una foto che come sempre ritrae la coppia felice e innamorata. Qualcuno però ha ben pensato di non mettere la lingua a tacere lanciando l’ennesima bomba: “Come nonno e nipote”, ha scritto un utente riferendosi con tono pungente ai coniugi. Costanza Caracciolo, questa volta, non si è trattenuta e la risposta è stata breve e concisa: “Commento banale”. Ora invece è alle prese con questo addio tremendo.

Questo il messaggio di Costanza Caracciolo, postato su Instagram: “Divon Divona, Come ti chiamavi io… Ti ho presa che avevo solo 15 anni… Ti ho desiderata tantissimo e quanto ti abbiamo presa non ti lasciavo mai un attimo!! RICORDO BENISSIMO LA NOSTRA PRIMA NOTTE, SONO RIMASTA SVEGLIA PER GUARDATI E PER CONTROLLARE CHE RESPIRASSI, ESATTAMENE QUELLO CHE poi HO FATTO CON LE MIE FIGLIE…Purtroppo alla fine proprio io ti ho vissuto meno degli altri perché sono andata via a 18 anni”.





A morire è stata la sua adorata cagnolina Diva. Poi Costanza Caracciolo ha scritto ancora: “So però che sei stata in buonissima compagnia , CON MAMMA, LULU’, PAPÀ E I NONNI CHE TI HANNO ACCUDITA TANTISSIMO, ED IO ERO FELICE SAPERTI NELLE LORO MANI.. Eri rimasta l’unica superstite della tua famiglia, oggi hai raggiunto tutti ma tu sappi che rimarrai per sempre nei nostri cuori.. Grazie per questi anni🤍 Ciao Diva”. E tanta gente, anche vip, le ha espresso vicinanza per questo lutto.

Mesi fa Costanza Caracciolo ha dovuto affrontare un momento della sua vita molto difficile e allo stesso tempo doloroso. L’ex velina, infatti, ha avuto un aborto spontaneo durante la prima gravidanza. La Caracciolo quindi racconta ad Adriana Volpe quel periodo così drammatico che peraltro è stato reso ancora più difficile dal fatto mentre stava perdendo la sua bambina, tutti i giornali di gossip avevano annunciato la sua gravidanza.