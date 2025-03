Il gossip lo dice da settimane e settimane e ora arriva in un certo senso la conferma: una delle coppie vip più amate e longeve si è rotta. La relazione, ufficiale dal 2016, si è conclusa e a quanto pare nemmeno bene come rivelato da lei in un’intervista a Alessandro Cattelan su Radio Deejay. I fan si erano accorti tempo fa che qualcosa non andava.

L’influencer ha smesso di seguire il cantante sui social, mentre lui, al contrario, continua a seguirla. Ancora indizi: da gennaio i due non pubblicano più foto insieme, né si mettono like ai post dell’altro. Ma soprattutto nonostante entrambi fossero a Sanremo durante la settimana del Festival, non sono mai stati visti insieme.

“È finita”: addio vip dopo tanti anni

Camihawke e Aimone Romizi, tutto finito? Come detto l’influencer e il frontman dei Fast Animals and Slow Kids sono una delle coppie più amate ma il loro amore sembra essere arrivato al capolinea. Se lui mantiene il più totale riserbo, lei ora ha rotto il silenzio.

Ai microfono di Radio Deejay con Alessandro Cattelan, l’influencer 35enne ha raccontato che potrebbe “stare meglio”. “Le cose sono andate in modo diverso da come le avevo programmate. Ci sono stati degli eventi sconvolgenti”, ha continuato Camihawke.

A quel punto il conduttore ha colto la balla al balzo e fatto alla sua ospite la fatidica domanda: “Ti sei lasciata?”. La sua risposta non è stata proprio chiara, ma allo stesso tempo non ha lasciato spazio a molte interpretazioni. “Però dai. La vita… È una nuova occasione per riscrivere la propria storia”, ha replicato Camihawke.