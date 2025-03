Martina Colombari e la sua famiglia sono reduci da un periodaccio. Nell’estate 2024 non si è fatto che parlare del figlio dell’ex Miss Italia e di Billy Costacurta, Achille. Vent’anni, è stato per mesi al centro dell’attenzione, sui social e sui giornali. Foto di banconote, polverine strane, accuse e commenti feroci sul profilo della madre poi ha deciso di liberarsi dalle dipendenze e ce la sta mettendo tutta per iniziare a condurre una vita sobria.

Si è trasferito in Spagna per intraprendere un percorso di terapia dopo essersi avvicinato al mondo della droga e dell’alcol, come spiegato dallo stesso Achille Costacurta che, senza filtri, ha condiviso sui social i miglioramenti avvenuti mese dopo mese. Sicuramente l’appoggio dei genitori è stato fondamentale in questo brutto periodo che però sembra ormai passato.

Martina Colombari, svolta: cosa fa oggi

In questi mesi difficili Martina Colombari non è mai intervenuta direttamente, così come il marito. Non ha parlato spesso della situazione che ha dominato le cronache rosa l’estate scorsa, ma ha preferito aspettare, avere pazienza. Sono una famiglia unita, che ama condividere con i fan la propria vita ma allo stesso tempo non rinuncia alla privacy.

E così, dopo la tempesta, si sono mostrati tutti e tre felici e sorridenti, più uniti che mai, con grandi sorrisi e ad accompagnare lo scatto di famiglia una citazione di Oscar Wilde sull’amore. Ora che la situazione sembra essere tornata alla normalità, Martina Colombari ha deciso di voltare pagina e intraprendere una strada diversa da quelle percorse in questi anni nel mondo dello spettacolo.

Si è data al teatro. Qualche giorno fa ha infatti debuttato con il suo primo spettacolo dal titolo Fiori d’acciaio. L’attrice ha raccontato di seguire sempre l’istinto che la porta a cambiare in continuazione o almeno a provarci. A volte è complicato ma non si perde d’animo. Per questo ha intrapreso il percorso della recitazione a teatro che la rende serena. Sotto i nuovi post, complimenti e commenti entusiastici dei fan, che ora non vedono l’ora di vederla dal vivo.