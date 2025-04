Il tentativo di mettere fine alla rottura tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù si è rivelato vano, nonostante l’intervento della conduttrice Mara Venier. Nella puntata di Domenica In, trasmessa recentemente, la showgirl ha ritrovato la madre negli studi televisivi, sperando in una riconciliazione dopo mesi di silenzio e incomprensioni. Ma l’incontro, anziché sciogliere i nodi emotivi che legano le due donne, ha soltanto ribadito la distanza affettiva che da settembre 2024 le separa.

Tutto è iniziato quando Valeria Marini ha deciso di rendere pubblica una vicenda personale molto delicata: la truffa subita da sua madre, che ha portato alla perdita di quasi 350mila euro. La scelta di parlarne pubblicamente, con l’intento di denunciare e forse di liberarsi di un peso, non è stata accolta bene dalla signora Orrù. In diretta televisiva, ha spiegato con fermezza: “Io sono una donna profondamente onesta e seria. Ho avuto un ruolo che ho rispettato sempre, senza sgomitare: sono stata dietro le telecamere, al fianco di mia figlia. Chi mi conosce lo sa. Lei invece ha reso pubbliche mie cose private”.

Leggi anche: “Siamo in diretta”. Mattino 4, Federica Paniucci in difficoltà: cosa è successo con l’ospite





Valeria Marini, il retroscena sulla lite con la madre

Durante la trasmissione, il clima si è rivelato tutt’altro che disteso. Nonostante il desiderio sincero di Valeria di riavvicinarsi, la madre ha mantenuto un atteggiamento freddo e distaccato, respingendo ogni tentativo di dialogo. Un atteggiamento che ha profondamente ferito la soubrette, la quale, intervistata dal settimanale Chi, ha confessato la sua amarezza: “Mi ha bloccata sul telefono, non sa neanche come sia riuscita a imparare come si faccia. Perché l’ha fatto? Quale motivo c’è dietro? Non c’è una ragione precisa e ora non voglio neppure tanto indagarla questa ragione imprecisa, perché non voglio che mamma si risenta”.

Ciononostante, Valeria ha cercato di vedere il lato positivo di questo fugace incontro. “Sono grata di averla potuta vedere domenica, di averla trovata in perfetta forma, tosta, forte e simpatica come è lei”, ha detto. “Non potendo parlare con lei, non avendo contatti, trovarla così mi ha rincuorata”. Ha poi raccontato di essersi trattenuta dal replicare alle critiche ricevute, per non alimentare ulteriori tensioni: “Mi va bene così, conta averla vista anche felice di fare una bella intervista con Mara, che davvero ci ha saputo fare”.

Infine, la Marini ha voluto ringraziare Mara Venier per l’affetto e la comprensione dimostrati. “Mara Venier è stata unica”, ha confidato. “Ci siamo incrociate spesso, come può immaginare, per Ne vedremo delle belle. E lì mi ha visto tanto dispiaciuta, mi ha visto preoccupata, era la giurata del programma di Carlo Conti. Anche dietro le quinte lei mi vedeva sempre giù di morale”.

La speranza adesso è riposta nella giustizia. Secondo quanto riferito dall’avvocata Laura Sgrò, che segue da vicino il caso giudiziario legato alla truffa, la sentenza dovrebbe arrivare a metà novembre. Un momento cruciale che potrebbe segnare anche un nuovo inizio nel rapporto tra madre e figlia. “Per me loro due, ben prima che clienti, sono persone care, carissime”, ha dichiarato la legale. “Si vogliono anche troppo bene, sono simbiotiche”. Un legame forte, ma oggi spezzato, che attende solo il momento giusto per potersi ricucire.