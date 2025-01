Le voci erano nell’aria, adesso arriva la conferma: tra la pop star mondiale e attrice e il marito è finta. Sono stati loro ad annunciarlo con una nota: “Ci siamo separati, stiamo affrontando una situazione dolorosa nel nostro matrimonio. I nostri figli vengono prima di tutto e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l’amore e il supporto che ci sono stati forniti e apprezziamo la privacy in questo momento mentre affrontiamo questa situazione come una famiglia”.

Tutti i segnali rivelatori di un imminente divorzio tra loro hanno quindi trovato conferma. Le voci di una rottura aveva, prima di ora, circondato la coppia per mesi dopo le loro apparizioni solitarie e senza fedi nuziali.





Jessica Simpson e Eric Johnson, addio dopo 10 anni di matrimonio

Entrambi avevano alimentato le speculazioni, con la cantante che ha alzato il tiro con un post non troppo sottile sull’abbracciare un nuovo capitolo. La rottura di Jessica Simpson ed Eric Johnson segna la fine della loro storia d’amore durata 10 anni.

Jessica Simpson e Eric Johnson sono genitori di Maxwell Drew Johnson, nata il 1 maggio 2012, Ace Knute Johnson, nato il 30 giugno 2013 e Birdie Mae, nata il 19 marzo 2019. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune nel 2010 e nello stesso anno si fidanzarono. Si sono sposati nel 2014 e i loro primi due figli, Maxwell e Ace Knute, portarono gli anelli all’altare.

Jessica Simpson è nata ad Abilene, in Texas, nel 1980 ed è cresciuta a Richardson, un sobborgo di Dallas. È figlia del manager musicale Joe Simpson e della moglie Tina, ed ha una sorella minore, Ashlee, che lei stessa ha lanciato nel mondo della musica nel 2004.