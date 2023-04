Coppia del GF Vip in dolce attesa? Le ultime foto social hanno insospettito persino una loro ex coinquilina della Casa più spiata d’Italia che, come molti altri utenti, non ha solo lasciato un cuore sotto il nuovo scatto. E infatti ha anche chiesto pubblicamente se i due nascondessero un segreto…

Le foto condivise dalla coppia nata al GF Vip, che spesso si mostra felice e affiatata su Instagram, arrivano direttamente da Capri, dove ha trascorso dei bellissimi giorni in occasione delle feste di Pasqua. Ma stavolta un dettaglio in più ha dato il via a una serie di pettegolezzi circa la presunta dolce attesa di lei.

Coppia GF Vip in dolce attesa? Le foto che scatenano il gossip

Nelle immagini in questione si vede Gianmaria Antinolfi poggiare dolcemente la mano sulla pancia di Federica Calemme. Da qui la voce: la modella e influencer aspetta il primo figlio dall’imprenditore campano che fu ex di Belen Rodriguez? Tanti hanno avuto questo sospetto, anche Patrizia Pellegrino.

La conduttrice (ma anche il giornalista Gabriele Parpiglia), che ha partecipato al GF Vip 6 insieme a questa bellissima coppia nata nella Casa, non ha esitato a chiedere: “Tesori ci nascondete qualcosa, vero?”. A quel punto a rispondere è stata la stessa Federica Calemme, che però ha smentito il gossip circa la sua presunta gravidanza scrivendo “Noooo”.

Sembrerebbe dunque che al momento Gianmaria e Federica non siano in attesa di un figlio. Non è da escludere però che in futuro questa bellissima coppia decida di allargare la famiglia. Da quando sono usciti dalla Casa, infatti, la loro relazione prosegue a gonfie vele. Ed è già passato un anno.