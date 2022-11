La notizia su Albe e Serena Carella di Amici è arrivata nelle ultime ore. Non è stata fornita direttamente dai diretti interessanti, ma da una persona vicina a lui. Ovviamente nessuno poteva aspettarsi una comunicazione del genere, ma a quanto pare non ci sarebbero più dubbi e la realtà dei fatti è stata sbattuta in faccia ai fan. Un colpo di scena inaspettato, che cambierebbe veramente tutto e che lascerebbe a bocca spalancata tutti se ne venisse annunciata anche l’ufficialità. E nelle prossime ore usciranno sicuramente altri dettagli.

Intanto, su Albe e Serena Carella di Amici c’è questa novità che va ovviamente presa in considerazione. Siamo comunque in presenza di un annuncio importante e decisamente rilevante in termini di gossip. Intanto, parlando dell’attuale edizione del programma di Maria De Filippi, Cricca è finito in lacrime dopo la telefonata con la madre. Lacrime che hanno attirato tutti gli altri allievi della scuola che si sono stretti intorno a lui. Per il talent di Maria De Filippi sono stati giorni turbolenti.

Albe e Serena Carella di Amici: “Lui è single”

Il clamoroso retroscena su Albe e Serena Carella di Amici è stato tirato fuori dal tiktoker nonché amico stretto del cantante, Andrea Fantino. Quest’ultimo ha voluto scrivere un messaggio molto significativo, che ha anticipato una notizia che la coppia non aveva ancora fornito ai fan e agli organi di stampa in generale. Albe ha tra l’altro ricondiviso questo post di Fantino, a conferma che ha praticamente confermato quelle parole, che segnerebbero un nuovo capitolo della vita dell’artista. Ma gli ammiratori sono ora rattristati.

Il tikotoker Andrea Fantino ha esclamato: “Allora ragazzi, è uscito il nuovo singolo del single Albe, disponibile ovunque su tutte le piattaforme di streaming. Cado”. E Albe ha condiviso quel video dell’amico, aggiungendo: “Sembra una presa per il colo, ma è vero”. Quindi, la sua storia con Serena Carella sarebbe terminata e ora lui è libero da impegni sentimentali. C’è grande curiosità per capire se anche lei vorrà dire la sua, visto che al momento regna l’assoluto silenzio da parte della ballerina, che non ha commentato l’accaduto.

Serena vive negli Stati Uniti, dopo aver ottenuto una borsa di studio grazie ad Amici. Fanpage ha ricordato le parole di Albe sulla ballerina: “Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolo, da casa mia a casa sua, a Cerignola, con il treno ci metterei 7 ore, che è più o meno quanto volo un Milano- New York. Andrò a trovarla”. E invece la love story avrebbe raggiunto il capolinea.