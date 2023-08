Il gossip lo diceva già un mese fa che c’era del tenero tra la bellissima e il figlio super vip. Il trasferimento oltreoceano di lei aveva fatto nascere i sospetti, ma quando sono uscite delle foto rubate quelle voci sono esplose. Si era subito parlato di ‘nuova coppia dell’estate 2023’, con lei bellissimo volto della tv e lui cantante di fama internazionale oltre che dal cognome importante. A lanciare la bomba che ha fatto presto il giro del mondo è stata una tv spagnola, 305shock, che ha pubblicato anche un video in cui i due passeggiano mano nella mano. Nessuna conferma o smentita, allora, da parte di entrambi che però non sembravano per nulla nascondersi.

E ora è arrivata l’ufficialità. Su Instagram, dopo il rumor e gli scatti rubati, la modella e personaggio televisivo ha fugato ogni dubbio pubblicando il primo scatto insieme. Scatto in bianco e nero in cui sono vicinissimi al bacio (“Noi” e un cuore rosso la didascalia), seguito da un altro con il figlio Leonardo. Con lui si è da poco trasferita a Miami, in Florida. Stiamo ovviamente parlando di Ariadna Romero, la ex compagna di Pierpaolo Pretelli, oggi compagno di Giulia Salemi.

Sono una coppia (super vip): la prima foto ufficiale

Come detto, da poco Ariadna Romero vive stabilmente a Miami con il figlio Leonardo, nato dal suo amore precedente con Pierpaolo Pretelli. Il motivo? “Non c’è stato un motivo specifico, ma una serie di cose insieme che mi hanno fatto prendere la decisione”, aveva spiegato.

E ancora: “La persona che mi aiutava con Leo a Roma era mia madre, ma giustamente lei ha la sua vita a Cuba, ha il compagno là e dopo 3 anni ininterrotti mi ha detto che aveva bisogno di tornare a casa. Io ho compreso”. Ma a quanto pare ha anche trovato l’amore con Julio Iglesias Jr, fratello minore del noto artista Enrique Iglesias.

Quando è esploso il gossip del nuovo legame tra Ariadna Romero e il figlio d’arte (il padre è il famosissimo cantante spagnolo Julio Iglesias, ndr) si è anche vociferato che lui avesse tradito la fidanzata per la modella ed ex di Pierpaolo Pretelli. Che ora, a quanto dicono i post pubblicati da entrambi su Instagram, è diventata ufficialmente la sua compagna.