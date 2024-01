Ilary Blasi, nuove cose: mister “X” esce allo scoperto. L’uomo misterioso con cui la soubrette ha dichiarato di aver preso solo un caffè parla per la prima volta e rivela particolari scottanti sulla fine della relazione tra la show girl e Francesco Totti: “Abbiamo avuto una frequentazione intima”, ha detto. Un nuovo capitolo sulla saga tra Blasi e l’ex capitano della Roma che sta riempiendo le pagine dei giornali, alimentata dagli stessi protagonisti con ricostruzioni spesso discordanti tra loro. Come in questo caso. Nessuno può affermare da fuori quale sia la versione veritiera dei fatti. I lettori possono farsi solo una propria opinione. Ma cosa ha detto mister X?

“C’è stato più di un caffè con Ilari Blasi”. Questa la clamorosa rivelazione fatta dall’uomo in una intervista al quotidiano romano Il Messaggero. “Avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento, ci tengo alla mia privacy – le sue parole – ma sono stato tirato costantemente in ballo, con il documentario Unica e a breve anche con un libro. Dietro consiglio dei miei legali ho deciso per una volta di parlare io, anche per evitare strumentalizzazioni e chiudere la questione”. “Io e Ilary ci siamo conosciuti a fine 2020 attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per vederci di persona a una mostra di Banksy che facevano in centro a Roma”.

Divorzio Blasi-Totti, Cristiano Iovino esce allo scoperto: “Con Ilary frequentazione intima”

L’uomo misterioso ha ovviamente un nome e un cognome. Si chiama Cristiano Iovino ed è un imprenditore e personal trainer. A tirarlo in ballo era stata la stessa Blasi nel documentario Unica, su Netflix. Ilary raccontava di essere andata a casa di un uomo insieme all’amica e hairstylist Alessia Solidani, per un semplice caffè.

Gli incontri tra i due sarebbero avvenuti in un luogo sicuro. “Dove ci vedevamo? Principalmente a casa mia, qualche volta in negozio da Alessia ai Parioli”. “C’era timore da entrambe le parti, non volevo finire al centro di un caso mediatico ma qualcosa è andato storto”. “Non si può parlare di storia ma piuttosto di frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi”. Mister X ha aggiunto: “Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa».

L’uomo ha infine raccontato che tra i due c’era in programma anche un viaggio a New York, poi saltato. In quel week end Ilary avrebbe conosciuto Bastian Muller, il suo attuale compagno.