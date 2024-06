Wanna Marchi e Stefania Nobile, come vivono oggi. Com’è noto, l’ex regina delle televendite e sua figlia sono state condannate per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa e hanno scontato 9 anni e 6 mesi dal 2015 sono libere. E ancora molto facoltose, come testimoniato dalle foto e dall’intervista rilasciata al settimanale Gente.

“Avevamo investito nella ristorazione e in alcuni locali tra Milano e l’Albania – hanno raccontato – E continuo a portare avanti queste attività. Mia mamma sta con me, anche perché i clienti vogliono al tavolo Wanna Marchi: la amano e desiderano ascoltare i suoi racconti”. Ad oggi girano con una Lamborghini Urus del valore di 250mila euro.

E sono considerate ancora due star, tanto da essere cercatissime nei salotti tv. Abbiamo visto di recente Stefania Nobile a Belve e anche Bruno Vespa le vorrebbe ospiti. “Non ci vado neanche morta!”, ha detto sempre al magazine Gente che le ha incontrate a poche ore dalla loro partenza per Miami. Ma Stefania Nobile vorrebbe rivedere la madre in tv perché “quello è il suo posto”.

“Vorrei condurre un talk che dia voce alla gente”, ha sottolineato Wanna Marchi. Che ha poi ammesso “Noi viviamo nel lusso: vendo champagne! Tutte le sere beviamo bottiglie pazzesche che ci offrono i clienti dei locali, mangiamo caviale e facciamo una vita bellissima, ma non spendiamo niente”. “Io sono una dipendente del mio ex compagno. Ho uno stipendio buono. Prima guadagnavamo miliardi, ma non avevamo il tempo di spenderli. Oggi non guadagniamo le stesse cifre, ma abbiamo imparato a goderci la vita”, ha continuato Wanna Marchi.

Ha aggiunto di non poter fare a meno del parrucchiere e che le piacerebbe “averne uno personale da portarmi sempre dietro” ma “il desiderio più grande è vivere in pianta stabile in Albania”. Era già uscita una serie sul loro passato su Netflix, c’è una seconda in arrivo dove non esclude “che si possa ripartire dalla reunion con Do Nascimento” ma “si parlerà del nostro presente, di come viviamo oggi”.