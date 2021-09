Clizia Incorvaia, il periodo più felice di sempre. Un amore su cui in molti non avrebbero mai scommesso eppure la casa del Grande Fratello Vip sembra aver portato davvero fortuna. Felici e innamorati, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno per iniziare il viaggio più bello: creare una famiglia. E dopo l’annuncio della gravidanza, oggi la reazione della figlia dell’ex gieffina.

Un pancino di 4 mesi e tanta bellezza, Clizia Incorvaia continua a confidarsi con i suoi follower per lasciare che i tanti fan possano gioire, giorno dopo giorno, degli splendidi mesi di gravidanza che si prospettano: “Oggi sei grande quanto una mela! Pensa che papà non vede l’ora di vedermi con il pancione!!!”, afferma Clizia ironica e tenera.

Una gioia condivisa da tutti, e dopo le reazioni del futuro papà, ma anche di nonna Eleonora e di nonno Massimo, oggi Clizia Incorvaia ha voluto raccontare come la figlia Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, ha reagito non appena appresa la notizia della dolce attesa di mamma.





L’influencer ed ex gieffina lo ha raccontato attraverso Instagram rispondendo alla curiosità di quanti hanno la curiosità di scoprire sempre più dettagli. Pronta a diventare mamma per la seconda volta a 40 anni? Nessun limite in questo, Clizia risponde: “non siamo mica yogurt con la scadenza”.

E Nina? Come avrà reagito alla notizia dell’arrivo del bebè? A soli 6 anni, Nina è premurosa e piena di attenzioni: “E’ dolcissimissima, dice che è la custode del pancino e dà sempre un bacio alla mia pancia”. E dunque continua il viaggio, con amore e seguendo i consigli del programma personalizzato e approvato dalla ginecologa per arrivare in super forma al giorno del parto.