Clizia Incorvaia, prima foto ufficiale col pancino in bella mostra: “Felice delle mie nuove curve”

Via abbiamo parlato della felice notizia che riguarda Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro. I due diventeranno genitori e potranno così esaudire il loro grande sogno d’amore. In questi giorni l’influencer ha parlato della gravidanza, del fatto che non ci possono essere limiti d’età per avere un bambino. Perché “non siamo mica yougurt con la scadenza”. E ha condiviso foto e video di questi momenti emozionanti che stanno accompagnando la coppia in questo nuovo viaggio.

La prima ecografia, la felicità di accogliere una nuova vita nella famiglia. E poi le reazioni dei genitori, in particolare di Eleonora Giorgi. L’attrice si è detta ovviamente felicissima del lieto evento, ma ha tirato le orecchie al suo ex e papà di Paolo Massimo Ciavarro. Quest’ultimo infatti non si è degnato di fare neppure una telefonata alla sua ex: “Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo” ha detto Eleonora.

Naturalmente è proprio sui social che i fan possono seguire le tappe di questa emozionante esperienza per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. E infatti ecco il video in cui Clizia mostra la prima ecografia: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo:

Saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a 💘”. Ora però è arrivato il momento di immortalare una nuova ‘conquista’.





Clizia Incorvaia si presenta così sul suo profilo Instagram lunedì 1 settembre: in lingerie bordeaux, con una pesca in mano e il pancino in bella vista. Proprio così, si tratta della prima foto in cui l’influencer e compagna di Paolo Ciavarro mostra orgogliosa il proprio pancino. E spiega: “La prima cosa che cresce con la gravidanza è il seno, il giorno prima nulla, et violà! E poi quando fa capolino il pancino è qualcosa veramente di magico! Felice delle mie nuove curve …. oggi gnometto/a è grande quanto una 🍑”.

Dunque ogni giorno è come se fosse una scoperta per Clizia Incorvaia anche se, come ricorderete, per lei non si tratta del primo figlio. Ha già una bambina, Nina, avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. D’altra parte il suo stato d’animo è chiaro: “Non è stato facile mantenere “solo per proteggere “ il segreto più bello . Sono così felice – ha scritto qualche giorno fa – desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”.