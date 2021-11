“Nome scelto!”. Fiocco azzurro per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come si chiamerà il figlio

Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno fatto sognare tantissimi telespettatori, che ancora oggi li seguono e li supportano. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini e dopo le prime reticenze da parte della influencer, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è riuscito a conquistarla e da quel momento non si sono più lasciati.

Lo scorso 10 ottobre, Clizia ha compiuto 40 anni e in occasione del compleanno ha parlato della sua storia d’amore con Paolo, che definisce la sua “metà perfetta” ma qualche giorno dopo ha annunciato anche l’arrivo di un figlio.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: come si chiamerà il figlio

“Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande”, aveva scritto online Clizia Incorvaia, che nel febbraio scorso è andata a vivere Paolo Ciavarro. Per il figlio di Eleonora Giorgi si tratta del primo figlio, mentre la Corvaglia è già mamma di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni.





“Chi è pronto ad ascoltare non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande. Mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività: quella non ha età e batte tutto e tutti”, aveva concluso nel post in cui annunciava l’arrivo di un altro figlio.

A quanto pare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro daranno il benvenuto a un maschietto. Un altro Ciavarro, che andrà a fare compagnia alla sorellina Nina, che il 24 agosto ha compiuto sei anni. La coppia ha deciso di chiamare il figlio Gabriele, nome che deriva dal nome ebraico “Gavri’el”, composto dai termini “gebher” (uomo, essere forte) e “El” (Dio). Per questo, il suo significato è variamente interpretato come “fortezza di Dio”, “forza di Dio” oppure “Dio è stato forte”.