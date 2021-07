Da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip non si fa che parlare della loro relazione. Di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ormai sappiamo veramente tutto. L’ultima voce sulla coppia è stata un’autentica bomba. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano Clizia e Paolo potrebbero essere chiamati presto mamma e papà. Ebbene sì, Deianira ha riportato sul suo profilo Instagram il messaggio di un’utente, che è certa di quello che le ha scritto.

La donna in questione abita nella stessa città dell’ex moglie di Francesco Sarcina e quindi avrebbe saputo in anticipo questa notizia. I diretti interessati, intanto, restano in silenzio. Nel frattempo, però, l’influencer ha postato anche bellissime foto insieme al figlio d’arte. Sono le immagini di una favola d’amore che non accenna a finire, anzi. E poi spunta fuori un dettaglio che ha scatenato i fan. Un’altra novità in vista per i due innamorati?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno insieme da oltre un anno e le cose tra i due vanno benissimo. Tanto che i fidanzati hanno più volte dichiarato di voler mettere su famiglia e di avere progetti ‘importanti’. Il pensiero, naturalmente, va subito al matrimonio. E da uno degli ultimi post su Instagram di Clizia arriva un indizio che in molti hanno notato: “I’ll say, “Will you marry me?”❤️‍🔥”, ovvero “Lo dico, vuoi sposarmi?”. Insomma, più chiaro di così!





Naturalmente la frase ha scatenato i follower della coppia. Tantissimi i vip e gli ex gieffini che sono voluti intervenire per commentare le parole di Clizia Incorvaia che ha chiesto a Paolo Ciavarro se la sposerà. Fernanda Lessa, ad esempio, scrive: “Che cariniiiiiiiiiii”, Guenda Goria: “Che belli!!!”, Adriana Volpe: “Love in the air 😍” e così via. In poche ore il post ha totalizzato quasi 300mila mi piace e una pioggia di commenti entusiasti. A giudicare dalle risposte ricevute non c’è dubbio su quello che Paolo debba fare…

Dunque attendiamo nuovi sviluppi, ma è chiaro che tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro manchi davvero poco per il grande giorno. D’altronde la stessa influencer in un’intervista rilasciata a RTL 102,5 aveva dichiarato: “È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia. Questa estate saremo più sereni, con meno lavoro, avremo tutta la serenità per mettere in cantiere anche questo. Del resto stiamo insieme da un anno e tre mesi”. Insomma, non c’è fretta, ma se la storia va a gonfie vele perché fermarsi ora?