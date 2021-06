Una delle coppie vip che continua ad andare avanti con grande amore e senza intoppi è quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La relazione sentimentale va avanti da un anno e tre mesi, ma visto che il feeling è uguale al primo giorno, stanno iniziando a circolare con insistenza le classiche domande che pongono tutti. Infatti, stanno chiedendo quando hanno intenzione di convolare a nozze e quando potrebbero allargare la loro famiglia, concependo un bebè.

E nelle scorse ore Clizia Incorvaia ha rotto finalmente il silenzio, svelando alcuni importanti dettagli. Lo ha fatto durante il suo intervento alla rubrica di RTL 102.5 News, ‘Trend & Celebrities’. L’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ non ha potuto esimersi dal rispondere ai quesiti riguardanti la sua dolce metà. E in un certo senso si è sbilanciata non poco, infatti ha svelato quando potrebbe esserci il matrimonio. O perlomeno quando le condizioni potrebbero concretizzarsi grazie al compagno.

Alla domanda sulle nozze, Clizia Incorvaia ha preferito replicare in modo scherzoso, ma in un certo senso potrebbe aver chiesto a Paolo Ciavarro di velocizzare le sue intenzioni: “A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in questi cinque mesi, siamo stati davvero velocissimi”. E poi ha parlato del futuro figlio.





Sull’ipotetico futuro bebè Clizia Incorvaia ha affermato: “Sì, è vero che vogliamo allargare la nostra famiglia, ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità di mettere in cantiere anche questo. Ricordiamo che noi siamo insieme da un anno e tre mesi, anche se sembra molto di più”. Dunque, bisognerà attendere un po’ per vederli genitori. Ma il sogno dei fan è che possano diventare marito e moglie il prima possibile. Nei prossimi mesi indubbiamente le cose saranno più chiare.

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati in Sicilia e hanno scattato delle foto in spiaggia. Una spiaggia che sembra deserta, dove la Incorvaia ha anche posato nuda e maliziosa abbracciata al suo compagno. Sono entrambi seduti sulla sabbia, al riparo dietro a uno scoglio e la posa è studiata per nascondere le parti intime. Ma se si intravede un lembo del costume di lui, lei sembra senza veli. Ed è parsa proprio in topless.