“Sì, ci sposiamo”. È già tutto pronto, l’annuncio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il giorno più bello si avvicina. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono due nomi molto noti del panorama televisivo e social italiano. Lei fashion blogger, influencer e modella. Lui presentatore e figlio d’arte, il papà è infatti l’attore Massimo, protagonista di tanti film commedia fin dagli anni ’80. Si sono conosciuti al Grande Fratello Vip ed è scoccata la fatidica scintilla.

Clizia veniva da una storia d’amore che l’aveva molto turbata, ma per fortuna insieme a Paolo è riuscita a ritrovare la serenità. I due sono una delle coppie più affiatate, come ha confermato la di lui mamma Eleonora Giorgi in diverse occasioni. Il loro legame è fortissimo, ma anche con Clizia l’attrice si trova a suo agio, nonostante, lo sanno tutti, il rapporto tra moglie e suocera non sia dei più semplici.

Clizia Incorvaia, che ha già una figlia con il frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni Francesco Sarcina, renderà presto papà Paolo Ciavarro. Giusto qualche giorno fa l’ex gieffina ha dichiarato a Il Mattino: “L’8 febbraio è il secondo anniversario del nostro primo bacio. Se il parto doverese anticipare sarebbe nella stessa data… un allineamento cosmico. Sto vivendo la mia seconda maternità in maniera più consapevole, tante emozioni non me le ricordavo più. Poi ora c’è mia figlia Nina, c’è Paolo… Non faccio caso all’aumento di peso o cose futili, sto bene”.





E visto che l’amore tra loro due non solo resiste, ma persiste, cosa più unica che rara di questi tempi, ecco l’annuncio che in tanti attendevano: “Sì, ci sposiamo”. Le parole sono arrivate direttamente nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Certo il Covid non ha facilitato una decisione così importante, ma adesso sembra davvero sia arrivato il momento giusto. E poi c’è il nome del piccolo in arrivo da scegliere. Per ora è una lotta a due.

Paolo Ciavarro è come se fosse su una giostra che non accenna a fermarsi: “All’inizio non ho capito nulla, poi mi sono appassionato e preparato e ora sono iper premuroso. È un viaggio incredibile di emozioni. Sono prontissimo a fare il papà, vorrei che nascesse domani. Io lo volevo”. Sembra proprio che la bimbo si chiamerà Gabriele. Ma non è detta l’ultima, come spiega il compagno di Clizia: “È maschio quindi l’ho deciso io, se era femmina l’avrebbe scelto lei e sarebbe stato Dafne. A lei però piace anche Leonardo quindi staremo a vedere”.

Clizia Incorvaia conferma: “Anche a me piace Gabriele, ma mi piace molto anche Leonardo, quindi decideremo quando nasce”. Infine la dichiarazione sul matrimonio: “Ci sarà sicuramente, non a breve però, ma l’intenzione c’è, credo nella famiglia, nel matrimonio, quindi sicuramente è il passo successivo”,