Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro uno dei sogni della loro vita potrebbe realizzarsi a breve. In queste ore è bastata una segnalazione a far sciogliere tutti i loro fan, che hanno cominciato ad esplodere di gioia e a scrivere svariati commenti. Come ben ricorderete, i due si sono conosciuti e innamorati grazie al programma ‘Grande Fratello Vip’ e, nonostante in tanti avessero poco creduto alla durata della loro storia d’amore, nei fatti sono tutti stati smentiti visto che il loro legame appare indissolubile.

Adesso alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una notizia che, se confermata, sarebbe clamorosa e allo stesso tempo bellissima. Certo, qualche settimana fa ne avevano parlato anche i diretti interessati, ma non si pensava che si potesse essere vicini a quanto si starebbe invece verificando. In particolare, una fan ha visto Clizia Incorvaia recarsi in un luogo specifico e avrebbe anche appreso informazioni maggiori. E la notizia è di quelle da prima pagina gossip.

Dunque, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, stando a quanto è trapelato in queste ore, potrebbero essere chiamati presto mamma e papà. Ebbene sì, Deianira ha riportato sul suo profilo Instagram il messaggio di un’utente, che è certa di quello che le ha scritto. La donna in questione abita nella stessa città dell’ex moglie di Francesco Sarcina e quindi avrebbe saputo in anticipo questa notizia. Nei diretti interessati il silenzio regna sovrano, ma andiamo a vedere insieme cosa ha detto questa fonte.





Ecco quanto è uscito fuori su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Deiaaaa, fonte certa: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un/a bambino/a. Sono della stessa città di lei. Lei è andata a fare le analisi del sangue dopo un ritardo. Se pubblichi oscura il nome, grazie”. E l’esperta di gossip ha commentato: “Anche se non interessa a nessuno, così dicono”. Staremo a vedere se i due ex gieffini usciranno allo scoperto per smentire o meno questa notizia. I fan intanto sperano che sia davvero tutto vero.

Sul matrimonio Clizia Incorvaia aveva detto in una recente intervista: “A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in questi cinque mesi, siamo stati davvero velocissimi”. Ma ora sarebbe in arrivo un bel bebè.