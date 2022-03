Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, 1 mese d’amore. Per il figlio Gabriele, ovviamente. E poi doppia festa perché lo scorso 19 marzo era anche la Festa del Papà, la prima in assoluto per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Per l’occasione, visto che la coppia ha condiviso con i follower ogni momento della gravidanza, l’influencer ha condiviso nuove foto.

La prima festicciole di Gabriele Ciavarro per il suo primo “complemese” è stata con una torta a tema Piccolo Principe. “Auguri piccolo principe! E auguri anche al principe papà, che è super”, la didascalia con un cuore azzurro lasciata da Clizia Incorvaia.





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l’omaggio per il figlio

Sono adorabili le foto di famiglia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lei è già mamma di Nina, la bimba avuta dall’amore con Francesco Sarcina. Tra lei e il piccolo Gabriele ci sono sei anni di differenza e la neo mamma bis ha ripetuto sui social che il suo amore si è moltiplicato con l’arrivo del secondo figlio.

Tornando alla Festa del Papà, per celebrare questa tappa della sua vita Paolo Ciavarro ha fatto vedere sempre sui social un nuovo gioiello. Si tratta di una catenina d’oro con un piccolo ciondolo a forma di G, che è chiaramente l’iniziale di Gabriele. Nella didascalia ha semplicemente lasciato l’emoticon di una collana, per sottolineare il valore simbolico del gioiello.

Ma non è l’unico perché anche Clizia Incorvaia sfoggia sempre una collanina per omaggiare il figlio. La sua ha però il nome del figlio del Gabriele scritto per intero e in corsivo. E ne ha anche una per la primogenita Nina. “I miei amori sempre con me”, ha scritto su Instagram mostrando le due collanine.