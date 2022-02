Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono in trepidante attesa per la nascita del loro primo figlio, che avranno insieme. E nelle ultime ore hanno eliminato anche un altro dubbio che attanagliava i fan, infatti hanno finalmente svelato il nome del futuro nascituro. E lo hanno fatto in una ricorrenza davvero importante per la coppia, che proprio l’8 febbraio festeggia i due anni di fidanzamento. E già, da quella fantastica esperienza al ‘GF Vip’ è già trascorso tutto questo tempo e da lì in poi non si sono più lasciati.

All’inizio dello scorso mese di gennaio Clizia Incorvaia aveva invece annunciato una notizia meravigliosa, ovvero la sua guarigione dal coronavirus, che ha creato grossi problemi a lei e sua figlia Nina: “Sono libera, mi sento euforica. Dopo 17 giorni circa se non di più, perché ho perso il calcolo. Iniziamo la giornata così, ragazzi mi sento tipo ubriaca. Sono troppo felice. E ora questi sono i miei buoni propositi del 2022: togliere la tuta; massaggio; piega; manicure; fare una buona cena sentendo e gustando i sapori finalmente”.

Prima di dirvi cosa hanno scritto sui social network a corredo della foto di coppia, in cui si vede una Clizia Incorvaia con un pancione enorme, possiamo anche raccontarvi che Paolo Ciavarro a ‘Forum’ ha svelato particolari sulle loro nozze: “La mia agenzia matrimoniale è stata il Grande Fratello Vip perché ci siamo conosciuti lì. Per il sì immagino un vestito di lino, semplice, e sotto gli abiti da sposi un costume da bagno per fare un tuffo, ma nell’organizzazione tutto sta nei desideri di Clizia”.





E Clizia Incorvaia ha aggiunto: “Ciavi sta organizzando il matrimonio, ma si deve scontrare con la mia volontà. Sarebbe figo sposarsi a Lampedusa dove abbiamo concepito il bebè”. Ma ecco cosa ha postato invece l’ex di Francesco Sarcina sul suo profilo Instagram, in occasione dei due anni di amore: “8 febbraio 2022, festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”. Quindi, il piccolo che nascerà a breve prenderà il nome di Gabriele.

E sotto il post sono arrivate decine di messaggi dei follower di Clizia Incorvaia. Ecco i principali commenti: “Auguri ragazzi”, “Due anni di felicità, sei stupenda”, “Siete bellissimi”, “Tutti siamo qui ad aspettare Gabriele”, “Mamma mia, sono già passati due anni, tanto amore per voi”. Ora i fan non vedono l’ora di leggere un altro annuncio, riguardante l’avvenuto parto della donna.