Clizia Incorvaia presto mamma bis. Dopo Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, aspetta un maschietto da Paolo Ciavarro. Mancano circa due mesi alla nascita del bebè e da quando la notizia è stata resa ufficiale l’influencer aggiorna i suoi fan sulla gravidanza.

Lo scorso 10 ottobre, lei ha compiuto 40 anni e in occasione del compleanno ha parlato della sua storia d’amore con il figlio di Eleonora Giorgi, che definisce la sua “metà perfetta”, e qualche giorno dopo ha annunciato anche l’arrivo di un figlio. “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande”, aveva scritto online Clizia Incorvaia, che nel febbraio scorso è andata a vivere Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia “contro” Paolo Ciavarro sul nome del figlio

Poi Clizia Incorvaia ha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”, ha aggiunto nel post di Instagram in cui annunciava la dolce attesa.





E sarà un maschietto il primo erede di Paolo Ciavarro. Ma nonostante la gravidanza agli sgoccioli, la coppia sbocciata al GF Vip non ha ancora deciso il nome per il loro bambino. “Ciavarro sostiene Gabriele ma in realtà non abbiamo scelto. Io voglio guardare mio figlio in faccia e capire”, ha spiegato Clizia Incorvaia ai follower di Instagram smentendo dunque la notizia per cui il bebè si sarebbe chiamato così. Evidentemente non sono ancora d’accordo, ma tanto c’è ancora tempo.

Ai fan di Instagram a cui Clizia Incorvaia parla anche di alimentazione giusta, di esercizi più indicati e look premaman ha parlato anche di matrimonio. Rispondendo alla domanda sulle eventuali nozze con Ciavarro, per cui si è trasferita da Milano a Roma già da tempo, ha detto:“In questo momento siamo molto concentrati sull’accogliere al meglio il piccolo”.