Clizia Incorvaia mamma bis. Sabato 19 febbraio 2022 è finalmente arrivato Gabriele, il figlio nato dall’amore con Paolo Ciavarro. Sono diventati finalmente genitori i due ex concorrenti del GF Vip che proprio nella Casa hanno visto sbocciare il loro amore. Quella stessa Casa dove sono tornati pochissimi giorni prima del parto, durante una delle ultime dirette del reality show di Alfonso Signorini.

L’annuncio della nascita è ovviamente arrivato via social: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno pubblicato la stessa foto che li ritrae insieme subito dopo il parto, con il piccolo tra le braccia della mamma: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro 19/2/2022”, la didascalia.

Clizia Incorvaia e il figlio, le nuove foto in ospedale

Una foto tenerissima, la prima “di famiglia” condivisa da Clizia Incorvaia e dal suo compagno, papà per la prima volta, che ha inevitabilmente scatenato una pioggia di auguri da parte di fan e amici vip. Non sono mancati gli auguri social di Francesca Sofia Novello e Francesca Barra, rispettivamente futura mamma e neo mamma, Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Giulia Salemi e tanti altri.





Clizia Incorvaia è subito apparsa rilassata e serena. Ha partorito “con il sorriso”, ha raccontato su Instagram ringraziando poi lo staff del policlinico Gemelli di Roma. Mamma e neonato si trovano ancora in ospedale in attesa di tornare a casa e presentare il nuovo arrivato alla sorella maggiore ed è lì che arrivano le nuove foto.

“Colazione per 3! Qualcuno è il più famelico, chi sarà mai?” ha scritto immortalando anche Paolo Ciavarro. E poi altre foto, sempre con il piccolo Gabriele, dove indossa un pigiama molto elegante color crema con piume all’altezza dei polsi e delle caviglie. La modella e influencer non rinuncia allo stile nemmeno in ospedale. Praticamente perfetta, perché è anche leggermente truccata e ha i capelli sciolti con due clip dorate.