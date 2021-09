Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tra pochi mesi diventeranno genitori. E se lei, ex di Francesco Sarcina, è già mamma di Nina, lui, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, presto si cimenterà per la prima volta nel ruolo di papà. La loro è una storia super romantica alla quale pochi credevano: si sono incontrati durante la quarta edizione del GF Vip e, contro ogni pronostico del pubblico più pessimista, da quando sono usciti dal reality di Canale 5 non si sono più lasciati.

Anzi, giorno dopo giorno si sono legati sempre di più, hanno costruito un amore profondissimo e, insieme, hanno anche deciso di convivere e mettere su famiglia. L’annuncio della gravidanza è arrivato poche settimane fa, sulle pagine di Gente e su Instagram, dove Clizia Incorvaia ha ammesso che non è stato facile proteggere questo segreto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelato il sesso del bebè

Ma Clizia Incorvaia ha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”, ha aggiunto nel post di Instagram in cui annunciava la dolce attesa.





Data la notizia, Clizia Incorvaia ha iniziato a documentare ogni dettaglio della gravidanza. Ha anche pubblicato un breve video in cui mostra la prima ecografia del bebè che avrà da Paolo Ciavarro. E poi la dolcissima foto con le future nonne che hanno le loro mani posate sul suo pancino. “Che fortunata che sono! Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata”, il commento.

E ora, ancora a mezzo social, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro svelano il sesso del nascituro. Nella foto lui bacia il pancino e già il colore azzurro dei loro abiti lascia poco spazio a dubbi. Poi, utilizzando anche il dialetto siciliano, l’influencer ha affermato: “It’s a boy!! Miiii masculo è!!”. “Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”. Insomma, appenderanno un fiocco azzurro.