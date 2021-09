Clizia Incorvaia è incinta. Da tempo si vociferava della gravidanza della modella e influencer, che ora aspetta il primo figlio dal compagno Paolo Ciavarro e non potrebbe essere più felice. Già mamma di Nina, avuta dal matrimonio finito con Francesco Sarcina, ha reso ufficiale la bella notizia qualche settimana fa, ammettendo che non è stato facile proteggere questo segreto.

Ma ha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti – ha scritto Clizia Incorvaia nel post in cui annuncia la dolce attesa – E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni”.

Clizia Incorvaia cambia look in gravidanza: “Nuova vita, nuova me”

Uscita la notizia che l’ha resa al settimo cielo, così come accaduto alla sua dolce metà che diventerà genitore per la prima volta, Clizia Incorvaia ha iniziato a documentare ogni dettaglio della gravidanza. Ha anche pubblicato un breve video in cui mostra la prima ecografia del figlio o figlia che avrà da Paolo Ciavarro.





Non solo. Ha anche pensato di dare una svolta al suo look in questa nuova fase della sua vita. E infatti nella didascalia del post che la mostra con un taglio di capelli inedito per lei che li ha sempre portati lunghi Clizia Incorvaia scrive: “Nuova vita, nuova me!!”. Per l’autunno dunque ha pensato bene di “darci un taglio”.

Per la prima volta dopo anni ha accorciato la lunga chioma, dicendo addio alle lunghezze extra. Pur rimanendo fedele al biondo platino, Clizia Incorvaia ha seguito il trend del caschetto. Per la precisione ha ha optato per un long bob fino alle spalle, che nella foto porta liscio e con la fila centrale. Boom di complimenti.