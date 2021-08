“Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a”, scrive Clizia Incorvaia per accompagnare le prime immagini dell’ecografia e del pancino che inizia a vedersi su Instagram. Aspetta il primo figlio da Paolo Ciavarro: la coppia nata sotto le telecamere del GF Vip 4 ha dato il lieto annuncio pochi giorni fa, sul settimanale Gente.

Le voci della dolce attesa in realtà si rincorrevano da tempo e come spiegato dalla stessa futura mamma bis (Clizia Incorvaia ha già una figlia nata dall’amore con Francesco Sarcina, ndr) “non è stato facile mantenere ‘solo per proteggere’ il segreto più bello”. E poi: “Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, perché non si sono ancora sposati

Sono davvero al settimo cielo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro di poter costruire una famiglia. E anche i loro tanti fan, che su Instagram li riempiono di auguri e domande. “Ho fatto il test PrenatalSafe, il più sicuro e completo. Il sesso? Non abbiamo voluto saperlo”, ha svelato lei. E sul nome che darà al bimbo o la bimba annuncia già che chiederà consiglio alle fan e organizzerà un ‘totonome’.





Clizia Incorvaia partorirà poco dopo aver festeggiato il secondo anniversario con Paolo Ciavarro, che celebrerà l’8 febbraio 2022. Ma quello che tutti vogliono sapere, nonostante i due stiano insieme da relativamente poco tempo, è il motivo per cui non sono ancora sposati. A svelarlo in queste ore è stata proprio Clizia, sempre a mezzo social.

Tutto è iniziato quando Fernanda Lessa, ex concorrente del GF Vip 4, ha chiesto a Clizia Incorvaia se sarebbe stata invitata al matrimonio, dopo essersi congratulata per la gravidanza. A quel punto la modella e influenze siciliana ha sottolineato come le nozze non siano ancora in programma, non essendoci stata la proposta da parte del compagno: “Certo, scherzi? Prima attendo però la proposta del piccolo lord”.