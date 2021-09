Clizia Incorvaia aspetta il primo figlio da Paolo Ciavarro. La modella e influencer che si è innamorata perdutamente del figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro durante il GF Vip 4 è alla quindicesima settimana di gestazione e anche al settimo cielo. Già mamma di Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, renderà papà per la prima volta il suo compagno, che spegnerà 30 anni il prossimo 22 ottobre.

Il lieto annuncio è arrivato poche settimane fa, sulle pagine di Gente e su Instagram, dove Clizia Incorvaia ha ammesso che non è stato facile proteggere questo segreto. Ma ha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.

Clizia Incorvaia, la foto dolcissima con le nonne

Infine, sempre nel post in cui annuncia la dolce attesa: E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni”. Data la notizia, Clizia Incorvaia ha iniziato a documentare ogni dettaglio della gravidanza. Ha anche pubblicato un breve video in cui mostra la prima ecografia del figlio o figlia che avrà da Paolo Ciavarro.





Anche se in dolce attesa Clizia Incorvaia continua a essere molto presa dai suoi progetti nel campo della moda e infatti sarà in passerella nella sfilata di Laura Biagiotti. Intanto ogni giorni si concede un po’ di allenamento, per non perdere tono muscolare e arrivare al meglio al parto. Nel frattempo è coccolatissima dai suoi familiari, anche dalla ‘suocera’ Eleonora Giorgi, felicissima di diventare nonna.

E nelle ultime ore Clizia Incorvaia ha postato una foto di una dolcezza infinita: lei circondata dalle future nonne. C’è Eleonora Giorgi e la sua mamma Corinna Recca detta Cocò, arrivata a Roma per seguire da vicino la sua gravidanza. Entrambe hanno le loro mani posate dolcemente sul suo pancione. E lei commenta: “Che fortunata che sono! Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico e mi fate sentire più forte e amata”. Boom di like.