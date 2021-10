Clizia Incorvaia aspetta un bimbo dal suo compagno Paolo Ciavarro. “It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”, ha scritto Clizia su Instagram. E poi ancora, in un altro post “Chissà perché sin dall’inizio ho sempre parlato con te al ‘maschile’: Ciavarrino ti amooo”. Tanti gli auguri degli amici vip, tra cui Jane Alexander, Rita Rusic, Justine Mattera e Francesca Sofia Novello.

Una gioia enorme per tutta la famiglia, compresa la futura nonna Eleonora Giorgi: “Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe! Felice”, ha scritto l’attrice postando le foto di Clizia e Paolo. “Una supremazia di ‘quote azzurre’… Tanto felici”, ha replicato la nuora. Per lei è il secondo figlio, a distanza di 6 anni dalla nascita della primogenita Nina, che ha avuto dal suo ex Francesco Sarcina.

Nei giorni scorsi Clizia Incorvaia ha festeggiato 41 anni in compagnia delle persone che ama di più e soprattutto in compagnia del suo pancino che cresce ogni giorno di più. un compleanno speciale e ha deciso di trascorrerlo in casa, in un’atmosfera di allegria che ha voluto trasmettere anche ai suoi follower: e così ha condiviso alcuni istanti felici tra le sue storie di Instagram, mostrando la splendida sorpresa che Paolo Ciavarro le ha fatto per celebrare questa ricorrenza importante.





Sui social che è arrivata la dolcissima dedica di Paolo Ciavarro: “Auguri alla donna che ho sempre sognato… ti amo (bimbo, goditi la tua prima torta)”. Poche parole per esprimere tutto il suo amore. Durante la feste Clizia è bellissima e indossa un abito dorato firmato Laura Biagiotti: ha voluto che il terrazzo dell’appartamento romano preso con Paolo fosse splendidamente decorato per l’occasione. Alle spalle della tavola imbandita c’è un muro di palloncini bianchi e color oro, proprio come il suo vestito.

Dopo aver mangiato spazio alla torta e Clizia Incorvaia ha potuto spegnere le candeline sul dolce a più piani con un enorme 18 sopra. Sono tantissimi i follower che le mandano un mare di auguri e le domandano il motivo del 18 sopra la torta. “Ragazzi 18 sta come diciotto desideri da esprimere! E non uno solo come si fa sempre! Credo che la vita senza sogno e una buona dose di ironia non valga la pena”, spiega Clizia che brinda alla sua gioia, quella che le ha regalato un’esistenza ora appagante e bellissima.