“La mia più grande paura mi è venuta a trovare”. Clizia Incorvaia, momento nerissimo. Non ha nemmeno la forza di parlare

È un momento particolarmente complicato per Clizia Incorvaia. Proprio nei giorni scorsi l’influencer e compagna di Paolo Ciavarro ha dato una notizia che ha colpito i suoi numerosi follower. I due aspettano un figlio, sarà un maschietto, anche se non hanno ancora deciso il nome. Ma la brutta notizia riguarda un’altra componente della famiglia allargata, ovvero la primogenita Nina, nata dalla relazione con il precedente fidanzato Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

“Famiglia virtuale – ha scritto Clizia – è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perché fossi contraria). Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro”. Ora, però, un’altra notizia pessima arriva per i suoi fan.

Clizia Incorvaia sta informando i suoi seguaci giorno per giorno, ora per ora, su quali siano le condizioni della piccola Nina. Ebbene ieri, domenica 19, l’ex gieffina ha fatto sapere che “la cucciola ha un po’ di febriciattola, ma pare arzilla”. Poco dopo con un’altra story la fashion blogger ha spiegato di stare bene e che martedì 21 farà il tampone molecolare. Purtroppo però nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre, Clizia Incorvaia ha confidato: “Ciao ragazzi, sono molto stanca e ho dolori ovunque, credo di aver contratto il Covid anche io”.





Quella di Clizia Incorvaia è una vera e propria confessione, in un momento davvero triste e difficile. L’unica nota positiva è che la figlia Nina è in fase di miglioramento. Ma proprio poco prima di ricevere la seconda dose di vaccino, la compagna di Paolo Ciavarro ha annunciato: “Navighiamo a vista… La mia più grande paura il Covid mi è venuta a trovare… mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici, tutto. Però mia figlia è in età scolastica…”.

Anche se Clizia Incorvaia deve affrontare le difficoltà legate al Covid, non si abbatte e anzi in un altro video ha mostrato le immagini della cameretta che sta preparando insieme a Paolo Ciavarro. Presto un nuovo componente entrerà in famiglia e Clizia non vuole farsi abbattere da questa subdola malattia: “Nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo voglio lasciarvi un pensiero felice”. Ed ecco, dunque, che la cameretta, ‘minimal e chic’, prende forma: “ciò che prima era il mio angolo fashion, lascia spazio al mondo del nostro piccolo… Non vediamo l’ora!! Grazie 💙”.