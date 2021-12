Come vi abbiamo raccontato in alcuni articoli dei giorni scorsi, Clizia Incorvaia sta attraversando uno dei periodo più difficili della sua vita. Infatti, è risultata positiva al coronavirus dopo che anche la figlia Nina era stata infettata. Ha raccontato di momenti molto complicati a causa dei sintomi provocati dal Covid e i fan chiedevano con ansia e trepidazione nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Ricordiamo che la dolce metà di Paolo Ciavarro è anche incinta all’ottavo mese di gravidanza.

Clizia Incorvaia aveva annunciato così la sua positività al tampone: “Ragazzi, ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). Per me è un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così, che si sta occupando di tutti noi (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro bebè. Voglio solo messaggi positivi”.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale si è mostrata vestita a tono natalizio insieme alla piccola Nina, Clizia Incorvaia ha fatto il punto della situazione: “La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta. Sguardo stanco (ma felice), rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da ‘Mamma Natale’. Mai come quest’anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità)”.





E infine Clizia Incorvaia ha chiuso così il suo messaggio social: “Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato. Buon Natale e tanto amoreee”. E i fan hanno subito inondato il suo profilo di commenti: “Buon Natale, ti vogliamo bene”, “Meravigliose”, “Buon Natale anima bella”, “Stupende, tanto amore per voi e infiniti good vibes”. E altri hanno aggiunto: “Hai accanto Nina e Paolo, sereno Natale”, “Che sollievo cara, siamo stati tanto in apprensione”, “Il regalo più bello che ci potevate fare”.

Prima della sua positività al Covid, Clizia Incorvaia aveva invece detto: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perché fossi contraria)”.