Ha temuto di ricevere questa notizia per giorni e ora è costretta a scontrarsi con la durissima realtà. Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale, Clizia Incorvaia ha annunciato di aver ricevuto la certezza di essere malata. Prima era toccato alla figlia Nina e poi inevitabilmente è rimasta colpita anche lei. Ricordiamo che l’ex gieffina è all’ottavo mese di gravidanza e nelle sue parole è facile scorgere un bel po’ di preoccupazione per quello che sta vivendo.

Soltanto poche ore prima Clizia Incorvaia aveva fatto sapere ai suoi follower: “Ciao ragazzi, sono molto stanca e ho dolori ovunque, credo di aver contratto il Covid anche io. Navighiamo a vista… La mia più grande paura il Covid mi è venuta a trovare… mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici, tutto. Però mia figlia è in età scolastica. Nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo voglio lasciarvi un pensiero felice”. Ovvero la cameretta che sta preparando insieme alla dolce metà Paolo Ciavarro.

E purtroppo i timori di Clizia Incorvaia si sono rivelati fondati, infatti è stata contagiata dal coronavirus: “Ragazzi, ho il Covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). Per me è un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così, che si sta occupando di tutti noi (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro bebè”.





Poi Clizia Incorvaia ha aggiunto sul social network: “Vi amo. P.S.: Una cortesia, chi mi scriverà qui o su WhatsApp vi chiedo di inviare messaggi solo motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici. Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo”. Una delle prime a rispondere è stata Francesca Sofia Novello: “Forza tesoro, andrà tutto bene”, poi è stata la volta di Eleonora Giorgi: “Amore siamo con te, con tutto il nostro cuore”.

Altri fan comuni di Clizia Incorvaia l’hanno incoraggiata così in questo momento complicato: “Ti abbracciamo forte”, “Forza, uscirete da questa situazione più forti di prima”, “Non mollare”, “Sei sempre un pensiero bello per noi, ti vogliamo bene”, “Stai serena, gli darai gli anticorpi per proteggersi e lo stesso per Nina”, “Vedrai che andrà tutto bene, il pensiero va a tutti voi”.