“Finalmente posso dirlo”. Clizia Incorvaia “troppo felice”: l’annuncio più bello è appena arrivato

Clizia Incorvaia ha vissuto delle festività davvero da incubo, infatti lei e sua figlia Nina sono state contagiate dal coronavirus e sono state costrette all’isolamento. Quelli appena trascorsi sono stati un Natale e un Capodanno diversi dal solito, molto tristi, anche perché l’ex gieffina non è potuta stare vicina al suo compagno Paolo Ciavarro, risultato invece sempre negativo al tampone. E poco fa la donna ha fatto una comunicazione molto importante, infatti è stata annunciata una svolta.

Qualche giorno fa Clizia Incorvaia aveva detto ai suoi follower: “Purtroppo siamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo, tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza, il peggio è passato”. Ovviamente tutti i suoi fan le avevano scritto messaggi di incoraggiamento, visto che si sarebbe trattato di un ultimo sacrificio. E ora l’anno 2022 è iniziato per lei con una notizia decisamente molto positiva.

Prima dell’annuncio sensazionale, Clizia Incorvaia aveva informato i suoi seguaci di Instagram che si sarebbe sottoposta nuovamente ad un tampone per capire se fosse guarita o meno: “Farò finalmente l’ennesimo tampone, io direi che saremo sicuramente e per forza negative, dopo venti giorni per forza, speriamo di essere libere”. E le sue previsioni sono state rispettate appieno, infatti l’ex moglie di Francesco Sarcina ha rivelato a tutti di aver ormai sconfitto definitivamente il Covid.





Queste le parole con le quali Clizia Incorvaia ha annunciato a tutti la sua negatività al coronavirus: “Sono libera, mi sento euforica. Dopo 17 giorni circa se non di più, perché ho perso il calcolo. Iniziamo la giornata così, ragazzi mi sento tipo ubriaca. Sono troppo felice. E ora questi sono i miei buoni propositi del 2022: togliere la tuta; massaggio; piega; manicure; fare una buona cena sentendo e gustando i sapori finalmente. E posso finalmente ritornare a baciarmi con il mio amore Paolo”.

Prima di Natale aveva invece riferito: “La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta. Sguardo stanco (ma felice), rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da ‘Mamma Natale’. Mai come quest’anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità)”. E ora può invece finalmente sorridere.