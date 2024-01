Nuovo amore nella vita della famosa attrice italiana. I fan son oal settimo cielo e non fanno che cercare quante più notizie su di lui. Il fortunato è riuscito a fare breccia nel suo cuore e non poteva che essere in prima fila nel corso dei festeggiamenti in occasione del 52esimo compleanno della splendida e iconica attrice del cinema e della televisione italiane. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nuovo amore nella vita di Claudia Gerini, l’attrice italiana festeggia il compleanno insieme a lui. Il volto del fortunato esce allo scoperto, recando gioia nel cuore dei fan della Gerini che non solo ha festeggiato i suoi 52 anni di vita, ma anche il suo nuovo amore. L’attrice è madre di due figlie, Rosa nata nel 2004, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda, del 2009, avuta con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, al quale è stata legata dal 2004 al 2016.

Nuovo amore nella vita di Claudia Gerini, l’attrice italiana festeggia il compleanno insieme al nuovo compagno

Adesso nella vita di Claudia Gerini c’è Riccardo Sangiuliano. La relazione tra i due è iniziata a giugno 2023. Riccardo, per chi non lo sapesse, ha avuto una relazione con Nathalie Caldonazzo con la quale ha dato alla luce nel 2004 la figlia Mia. Ed è così che adesso Riccardo e Claudia appaiono una coppia felice ed appagata.

Per l’occasione, l’attrice ha indossato uno splendido abito nero total black firmato Federica Tosi che è riuscito a valorizzare le forme, il portamento e l’eleganza di Claudia. Una festa più che riuscita, dunque, che ha chiamato tutti gli invitati a scaternarsi in pista. Tra i presenti, anche Pierfrancesco Favino, Barbara Lelli, Samantha Dell’Acqua, Alessia Barela, e gli interpreti della serie tv Gomorra.

Ma non solo. Presente anche l’ex compagno Federico Zampaglione che a sua volta è stato accompagnato dall’attuale moglie Giglia Marra con cui ha coronato il sogno delle nozze l’11 agosto del 2021. Insomma, grandi festeggiamenti all’insegna dell’allegria, del ballo e dell’amore.