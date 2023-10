Claudia Gerini, foto hot con il fidanzato. È di questa estate lo scoop sulla famosa attrice italiana che poco tempo fa dichiarava di essere single. Nel 2021 la fine della storia con Simon Clementi, poi però è stata ‘pizzicata’ da Chi in atteggiamenti affettuosi durante una piacevole passeggiata a Napoli in compagnia di un uomo. Si tratta di un imprenditore, già noto per essere stato l’ex marito di un’altra super vip del mondo dello spettacolo e della televisione.

Stiamo parlando di Riccardo Sangiuliano e cioè l’ex marito di Nathaly Caldonazzo. Claudia Gerini e il suo nuovo fidanzato sono stati beccati prima insieme a Roma, a cena al ristorante, poi per le vie di Napoli. Qui, infatti, l’attrice era impegnata nelle riprese di “Le indagini di Sara” per Netflix. Ebbene a quanto pare la relazione prosegue e prosegue bene viste le ultime foto che confermano che tra i due non manca la passione, anzi.

Claudia Gerini: “Sono innamorata”. E si fa beccare così…

A settembre Claudia Gerini confessava: “Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa tre”. Come detto la storia tra Claudia e Riccardo non è stata un fuoco di paglia. I due stanno ancora insieme e si sono recentemente lasciati andare ad effusioni che fanno capire tante cose.

Il settimanale Diva e Donna ha beccato Claudia Gerini e il fidanzato Riccardo Sangiuliano in atteggiamenti intimi subito dopo una cena. I due sono in macchina e probabilmente non sanno che lì vicino c’è un paparazzo pronto a immortalare il loro appassionato bacio. Claudia e Riccardo si lasciano andare, travolti dalla passione e il bacio è di quelli veri, alla francese per intenderci. Ah, l’amore!

Claudia Gerini ha due figlie, Rosa avuta nel 2004 dall’ex marito Alessandro Enginoli e Linda avuta invece nel 2009 dal cantante dei Tiromancino Federico Zampaglione. Dopo quest’ultimo c’è stata la relazione con Simon Clementi, poi due anni di ‘pausa’, sì insomma di singletudine: “Sto vivendo una fase di grande libertà. Avevo bisogno, dopo tante convivenze, di avere una one-to-one con me stessa” ha detto poco tempo fa. Oggi, invece, è felicemente fidanzata con Riccardo Sangiuliano che ha avuto una figlia, Mia, da Nathaly Caldonazzo e poi ha avuto un flirt con Emma Winter, ex moglie di Andrea Agnelli.

