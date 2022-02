Non ci sta Clarissa Selassié che risponde in maniera netta alle accuse mosse all’interno del GF Vip da Delia Duran. L’ex compagna/moglie di Alex Belli infatti, ha sparlato (e non poco) della pulizia personale della sorella Jessica. La Duran, durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, ha detto: “Tra me e lei non c’è feeling. Io per lei sono un ostacolo e un peso, forse una minaccia. Non posso scherzare, ballare o ridere con barù. Poi a quella puzzano le ascelle, Madonna mia. Tu hai sentito Nat? A Jessica puzzano proprio le ascelle!“.

Ed è qui che entra a gamba tesa Clarissa in difesa della sorella. Tra l’altro, da quando è uscita dalla casa del GF Vip, la giovane Selassié non si è mai fatta problemi a dichiarare cosa pensa, senza limiti o paure. In passato infatti, la giovane Clarissa ha ripetutamente attaccato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, ma anche Manila Nazzaro e ora anche Delia Duran. Clarissa Selassié è sbottata durante una live, dopo che un utente le ha chiesto cosa pensasse delle cattiverie dette da Delia.

Queste le parole di Clarissa Selassié: “Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle. Meglio le ascelle che l’alito come altri”.





E ancora Clarissa Selassié: “Certi se lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto. Quindi? Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi?”.

I PIEDI LERCI NERI CON LA MUFFA RAGAZZI CHIAMATE I SOCCORSI NON MI SENTO BENE pic.twitter.com/xtqRP8D1aH February 9, 2022

“Lo so io e il mio team che lavora con me – conclude Clarissa Selassié – Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio! Ok?”.