Anche se è finito il GF Vip 6 i rumor non si arrestano e uno in particolare riguarda Clarissa Selassié, sorella della vincitrice Jessica. Tra le pagine di Chi Magazine, uscito nella giornata di mercoledì 16 marzo 2022, si è parlato di lei e di un presunto tentativo di flirt nei camerini del GF Vip con Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni.

“Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però”, si legge tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Che poco dopo sgancia una bomba sulla princess e l’ex UeD.

Clarissa Selassié, la verità su Alessandro Basciano

“Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano. Appena lo viene a sapere, Sophie sottolinea ‘So che ci sta provando con lui, gli dice ‘Tanto tra poco tornerai single, vuoi il mio numero?’. Poi, però, la stessa Clarissa Selassié mi scrive: “Mi manchi, come stai?’. Mah…”. Ma ora a parlare è proprio la princess, che poco fa è intervenuta sui social per commentare l’indiscrezione.





“Ci tengo a dirvi che io ho sempre supportato la mia amica (Sophie) anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall’altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza)”, scrive in una Storia di Instagram Clarissa Selassié rivolgendosi ai follower per poi riferirsi al gossip sul suo conto.

“Da parte mia almeno sono molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che ‘provarci’ con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni anche perché sarebbero FAKE NEWS”. Alla fine una precisazione di Clarissa Selassié: “Ne parlo pubblicamente perché le persone in questione pur avendo il mio numero si sono esposte pubblicamente e io ci tengo a chiarire la mia posizione in quanto trovo tutto ciò molto surreale”.