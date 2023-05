Gli appassionati del GF Vip 7 continuano ad essere partecipi di dinamiche che si stanno creando fuori dalla casa, nonostante il programma si sia concluso da diverso tempo. Nelle ultime ore sono infatti stati pubblicati diversi tweet sia da Antonella Fiordelisi che dal suo ex Gianluca Benincasa. A ricostruire la vicenda è stato proprio un utente social, il quale ha svelato che il tutto è in realtà partito dalla mamma di Micol Incorvaia.

La donna sarebbe intervenuta sui social proprio per difendere la figlia Micol dai continui attacchi ricevuti dai cosiddetti ‘Donnalisi‘, ovvero i fan dell’ex gieffina campana e del fidanzato Edoardo Donnamaria. Subito dopo sono stati postati due tweet da Antonella Fiordelisi e, nonostante non siano stati fatti nomi da parte dell’influencer, i follower hanno ricollegato il tutto al commento fatto da Corinna Recca, mamma dell’Incorvaia.

Tweet esplosivo di Antonella Fiordelisi: è per la mamma di Micol Incorvaia

Nel primo tweet lei aveva scritto: “Non hanno una bella vita evidentemente…altrimenti non si spiega o forse la vorrebbero diversa per i figli”. Antonella Fiordelisi lo ha però subito cancellato, pubblicandone uno diverso con una frase in latino: “De rustica progenie, semper villana fuit”. Traducendola significa: “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un individuo rozzo“. Proprio per questo svariati utenti sono convinti del fatto che il tutto sia rivolto alla famiglia Incorvaia.

Se quest’ultima non ha ancora replicato alle offese dell’influencer salernitana, a controbattere è stato però il suo ex Gianluca Benincasa. Più volte quest’ultimo ha rivolto delle accuse ad Antonella, anche mentre si trovava all’interno della casa del Grande Fratello. Anche la sua risposta è avvenuta su Twitter, nella quale ha scritto: “Giudicano stirpe e famiglie persone che provengono da disastri genitoriali e che si vendono per una borsa di Hermes“.

Giudicano stirpe e famiglie persone che provengono da disastri genitoriali e che si vedono per una borsa di Hermes #Marettiu — Gianluca Benincasa (@bengoal85) May 24, 2023

Alcuni utenti hanno anche sottolineato che la madre di Micol Incorvaia non poteva essere certa del fatto che la ragazza a cui ha risposto fosse una fan della Fiordelisi. Ciò renderebbe il tutto imbarazzante in quanto la risposta della donna è stata quella di paragonare quest’utente alla sua probabile ‘protetta’, che ha per mesi insultato la figlia nella casa.