Davvero sconvolgente la storia che è venuta alla luce nelle ultime ore. Una persona conosciuta per essere anche il figlio di un noto attore è finita in manette per un’accusa gravissima. Lui si chiama Daniel Sancho ed è stato arrestato per omicidio. Terribili i dettagli dell’assassinio, che stanno emergendo ora dopo ora grazie alle indagini delle forze dell’ordine. L’opinione pubblica è letteralmente sotto choc e non riesce a credere che sia successo veramente.

Daniel Sancho è quindi stato arrestato per il gravissimo reato di omicidio e, trovandosi in una nazione dove è in vigore la pena di morte, rischia anche di perdere la vita. E sono diverse le immagini del giovane, che ha 29 anni e lavora come chef, che lo ritraggono in stato di fermo dopo essere stato tratto in arresto dalla polizia. Anche il papà famoso ha deciso di intervenire sulla vicenda attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Daniel Sancho arrestato per omicidio: i dettagli choc

Secondo quanto riferito Daniel Sancho è stato arrestato per aver compiuto un omicidio ai danni di un medico originario della Colombia, che aveva 44 anni e si chiamava Edwin Arrieta Arteaga. Quest’ultimo era un amico del presunto killer, nato in Spagna, ma che ha realizzato il delitto in vacanza in Thailandia il 2 agosto scorso. Nel corso della sua intervista all’agenzia di stampa Efe, il figlio dell’attore Rodolfo Sancho ha ammesso le sue responsabilità: “Sono colpevole, ma ero ostaggio di Edwin”.

Dopo aver ammazzato il dottore, ha anche deciso di tagliare a pezzi il suo cadavere e ora potrebbe anche essere condannato a morte. Alcuni organi di stampa ritengono però maggiormente plausibile l’ipotesi che possa essere estradato in Spagna e scontare lì la pena, che comunque potrebbe essere anche il carcere a vita. E nello stato iberico sono tutti senza parole, dato che oltre ad essere il figlio del famoso attore, era un affermato chef.

YouTube chef Daniel Sancho Bronchalo arrested on suspicion of murdering and dismembering man on Thai islandhttps://t.co/S1lZAKt56V — Sky News (@SkyNews) August 8, 2023

Rodolfo Sancho ha affermato: “Chiediamo massimo rispetto per mio figlio e la nostra famiglia”. L’attore 48enne ha recitato in serie televisive, come Mar de plàstico, Isabel e Gli eredi della terra. E ha preso parte anche al film Voces.