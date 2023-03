Momenti di grande preoccupazione per il bimbo della vip italiana, infatti i fan si sono allarmati per un gesto fatto dal piccolo mentre si trovava proprio insieme alla mamma. I follower della donna l’hanno immediatamente contattata in direct per metterla in allerta, dato che dovrebbe fare molta attenzione per evitare gravi conseguenze. Stiamo parlando di Rosa Perrotta e del figlio, che stava giocando con alcuni palloncini. Ma all’improvviso ha compiuto un gesto che ha lasciato in tanti attoniti.

Rosa Perrotta non pensava che il figlio potesse essere così in pericolo e ha voluto ringraziare i suoi ammiratori per i consigli. Qualche giorno fa lei si è soffermata sul marito Pietro Tartaglione: “Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno”.

Rosa Perrotta e l’allarme per il figlio: “Non deve più farlo”

Rosa Perrotta si è soffermata sul figlio, dopo che ha pubblicato alcune Instagram stories mentre il bambino era intento a divertirsi con un palloncino. Ha messo l’oggetto in questione in bocca e poi ha anche messo il suo viso al suo interno. Il rischio più grande era quello che potesse scoppiare improvvisamente, causando grossi problemi. L’ex tronista di Uomini e Donne non era pienamente consapevole di questi pericoli e ha affermato che da adesso in poi eviterà di comportarsi in questa maniera.

Una fan di Rosa le ha detto: “Il palloncino è molto pericoloso, se scoppia potrebbe andargli in bocca dei pezzi e ingerirli“. E lei scioccata ha risposto così agli allarmi su Achille: “Grazie ai vostri messaggi sto prendendo coscienza della pericolosità dei palloncini, un palloncino se esplode può perdere pezzetti che possono colpire il viso di un bambino. Un palloncino, se ingerito, potrebbe coprire le vie aeree e dobbiamo fare molta attenzione. Da ora in poi ovviamente saranno banditi i palloncini a casa mia fino ai loro 30 anni”.

L’influencer ha anche riportato le ragioni del pericolo legato ai palloncini: “I palloncini in lattice sono una delle principali cause di soffocamenti nei neonati e nei bambini. I palloncini dovrebbero essere dati solo a bambini di età pari o superiore a 8 anni”.