Racconto choc di Chiara Rabbi, che ha corso il rischio di morire nelle scorse ore. Rivelazioni sconvolgenti quelle dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale sul social network Instagram ha spiegato cosa le è successo e quali siano le sue attuali condizioni di salute. Un’accusa molto pesante quella della giovane, che ha mostrato le conseguenze dell’accaduto che avrebbe potuto avere una tragica conclusione. Ovviamente i fan le avranno sicuramente manifestato vicinanza con messaggi privati.

Chiara Rabbi, la quale ha dovuto fare i conti col rischio di morire nella giornata del 7 ottobre, si è recentemente lasciata con l’ex fidanzato Davide Donadei. Nei giorni scorsi The Pipol Gossip ha scritto che “accanto a Davide c’è una nuova ‘dama’ inaspettata… stiamo parlando di Roberta Di Padua. I due cenano, trascorrendo insieme tutto il resto della serata. Cosa succederà? Sarà davvero la volta buona per l’ex tronista, o solo l’ennesimo fuoco di paglia?”. E lei ha reagito: “Non ho intenzione di vedere nient’altro”.

Chiara Rabbi, rischio di morire a cena: “Sono gonfia e irritata”

Brutto episodio dunque per Chiara Rabbi. Il rischio di morire durante una cena è stato svelato dalla diretta interessata, che sui social ha scritto: “Ragazze, buongiorno. Ci sono, gonfia e irritata. Ieri sera un disastro, stavo per morire. Anzi, mi stavano per uccidere, vi spiego meglio. Ieri sera ero molto serena oltre che affamata. Stavo aspettando con ansia la cena, mentre conversavo di cuore. Per questo scelgo di non ordinare la cena, ma di scegliere per me. Tutto bellissimo e anche molto intrigante”.

Poi Chiara Rabbi ha detto ancora: “Eravamo in un ristorante vegano, avevo specificato le mie allergie, quindi mi ero lasciata andare ad occhi chiusi. Tutto bene, fino a quando piano piano non sento la lingua pizzicare e piano piano gonfiarsi. Però tutto sotto controllo, sono abituata a gestire i miei sfoghi allergici. Ho passato poi però un momento non bellissimo anche con i crampi allo stomaco. Insomma, ho passato momenti migliori. Ma la cosa che mi fa ridere, neanche troppo, è che ripensando a come sono andate le cose pensavo di aver ingerito del nichel e fosse stato quello”.

Infine, Chiara Rabbi ha concluso dicendo: “La reazione è stata istantanea e si è fatta troppo prepotente. Ho ancora la pancia gonfia e tanto mal di testa. La gola è irritata, la lingua è piena di bollicine. Lunedì mattina farò le prove allergiche per capire anche il grado. Perché ieri ad un certo punto mi è venuta l’ansia pesante”. Quindi, nei prossimi giorni aggiornerà sicuramente i fan sulle sue allergie.