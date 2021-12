La Vip a sorpresa. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo. I fan possono continuare a dormire sogni più sereni, infatti come rivelato dall’influencer napoletana pare che l’incubo del Covid sia finito. Lo avrebbe rivelato al numerosissimo pubblico di follower attraverso il profilo Instagram. Nessuno, però, avrebbe saputo della sua positività. Perché? L’influencer spiega tutto solo oggi.

Ben quasi 2 milioni di follower in attesa di comprendere le condizioni di salute di Chiara Nasti, influencer napoletana che però avrebbe tenuto nascosta la notizia della positività al virus. Nelle ultime settimane, Chiara Nasti non ha fatto menzione di aver contratto il virus ma dopo essere guarita l’influencer ha spiegato il motivo che l’avrebbe spinta a mantenere il silenzio.

“Non l’ho detto perché tra le persone che conosco alcune portano sfortuna. Sono una che sente tutte le energie, se lo dicevo qui a tutti sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe gufato addosso. Ci sono persone che vogliono il male degli altri”, rivela Chiara Nasti.





Costretta all’autoisolamento, Chiara Nasti ha dunque condiviso oggi la bella notizia, ovvero l’avvenuta guarigione con tanto di tampone molecolare risultato finalmente negativo: “Sono troppo felice perché finalmente sono negativa. Ho avuto il Covid non l’ho detto per questo mi avete visto in queste settimane a casa”.

In forma asintomatica, per fortuna l’influencer non è andata incontro a conseguenze dovute al virus, ma l’apprensione delle ultime settimane si è comunque fatta sentire: “Preferisco fare invidia e non pietà”, afferma ancora. Poi Chiara sferra una frecciatina: “Che palle, lamentatevi quando fanno i post strappalacrime per quattro brufoletti (acne) e che ne soffrono. Che sicuramente fanno star male come cose, ma vi rendete conto quali sono le cose gravi?”